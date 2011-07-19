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Politika

ŞİDDET UYGULAYAN ERKEĞE ELEKTRONİK KELEPÇE ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 17:17

-ŞİDDET UYGULAYAN ERKEĞE ELEKTRONİK KELEPÇE ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, eşine şiddet uygulayan ve evden uzaklaştırma cezası alan erkeğin ''elektronik kelepçeli teknik izleme sistemi'' ile takip edileceğini belirtti. Şahin, Bakanlıktaki makamında TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile beraberindekileri kabul etti. Şahin, burada yaptığı açıklamada, bakanlık görevini devralır almaz 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile ilgili çalıştıklarını anlatarak, konunun güvenliği içerdiğini, Adalet ve İçişleri Bakanlığının neler yapabileceğini tartıştıklarını söyledi. Konuyla ilgili yeni bir taslak çalışmasını bugün tamamladıklarını bildiren Şahin, ilgili kurum ve kuruluşlara taslağı gönderdiklerini söyledi.  Şahin, şunları kaydetti:  ''Yapmaya çalıştığımız şey özellikle Ayşe Paşalı cinayetinde bu kadar şey yapılmasına rağmen 'Neden devlet koruyamadı' yı masaya yatırdık. Sahada yaşadığımız tecrübeyle yasal altyapıyı güçlendiriyoruz. Kolluk kuvvetlerinin oradaki yetkisini artırıyoruz. Aile Mahkemelerine yetki devri veriyoruz. En önemli şey, elektronik kelepçeyle izleme takip sistemini kuruyoruz. Şiddet uygulayan erkek uzaklaştırılma kararı verilmesine rağmen kadına yaklaşıyorsa burada elektronik sistemle, bilimsel bir yaklaşımla, bir çok AB ülkesinin yaptığı gibi teknik bir takip sistemi oluşturacağız. Kadını, canı koruyacak şekilde bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Yasal altyapımız hazır. Hızlı bir şekilde, Meclis açılır açılmaz çıkacak ilk yasa budur.''

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