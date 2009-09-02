Şiddet mağdurunu evine gönderen sorumlu olacak

Kadına yönelik şiddette karakollarda yeni dönem başlıyor. Şiddete uğrayan kadının ifadesini alan emniyet görevlisi artık forma kendi adını da yazacak. Yani şiddet şikayeti sözde kalmayacak, görevli, şiddet mağdurunu evine gönderme kararı alırken sorumluluğu da üstlenmiş olacak. İçişleri Bakanlığı ile kısa zamanda imzalanacak protokolü CNN Türk canlı yayınında Devlet Bakanı Selma Kavaf anlattı.



Bakan Kavaf, "Nahide Opuz davası ile ilgili olarak nerede boşluk var diye oturduk düşündük" dedi.



Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın sözünü ettiği dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karara bağlandı.



Türkiye, yaklaşık 37 bin euro tazminat ödemeye mahkum oldu. Gerekçe, devletin şiddet mağduru Nahide Opuz'u eski eşine karşı koruyamaması. İşte bu örnek Ankara'yı harekete geçirdi. İki bakanlık el ele verdi.



Kavaf, "Emniyet Genel Müdürlüğü, SHÇEK ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar 1-2 ay çalıştılar. Protokolü de imzalayacağız" dedi.



İçişleri Bakanlığı ile Aileden Sorumlu Bakanlık arasında imzalanacak protokol, şiddet nedeniyle karakola başvuru yapan kadınlar açısından önemli.



Kavaf, "Kadın şiddete uğradığı için karakola geliyor yardım istiyor. SHÇEK veya belediyelerin konuk evlerinde misafir ediliyor veya uzlaştıralarak eve dönüyor. Daha sonrasında daha büyük şiddete uğrayarak geriye döndüğü durumlar da oluyor. Bu kararın bir sorumlusunun olması gerekir" şeklinde konuştu.



Kararın sorumlusu protokol sonrasında karakollarda doldurulacak formda yer alacak. Forma sadece şiddet mağduru değil, olayla ilgilenen emniyet görevlisinin de ismi yazılacak. Yani mağdura yönelik gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklarda bu görevli de sorumluluğu üstlenmiş olacak.