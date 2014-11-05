Şiddet mağduru kadınlar en çok haklarını bilmeye ihtiyaç duyuyor

2014’ün ilk altı ayında, Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvuran kadınların yüzde 43’ü psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. Şiddet mağduru kadınların yüzde 64’ü evliydi.

Mor Çatı, başvuranların sadece dörtte birinin fiziksel şiddete uğradığını dile getirdiğini vurgularken, yaygın olarak görülen bir diğer şiddet biçiminin ekonomik şiddet olduğunu söyledi.

Ekonomik şiddetin kadınların maaşına el koyma, çalışmalarına izin vermeme, kadının adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma şeklinde karşımıza çıktığını belirtti.

Dernek, kadınların en çok ihtiyaç duyduğu desteğin, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek olduğunun altını çizdi.

Altı ayda 504 kadın ve çocuk başvurdu

Mor Çatı Dayanışma Merkezi, altı aylık faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre 2014 yılının ilk altı ayında, merkeze 504 kadın ve kız çocuğu başvurdu.

Bianet'te yer alan habere göre, rapordan satırbaşları şöyle:

* Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişilerin yaş aralığı 0-90 arasında.. Başvuranların yüzde 4,7’si 15 yaşından küçük çocuklar. En çok 25-34 yaş aralığındaki kadınların şiddetten uzaklaşmak için Mor Çatı’dan destek istediği görüldü.

* En çok maruz kalınan şiddet türünün psikolojik şiddet olduğu görüldü. Yaygın görülen psikolojik şiddet biçimleri; hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, küfür etme gibi şiddet biçimleriydi.

* Görüşme yapılırken dile getirilen şiddet türlerinin dörtte biri fiziksel şiddetti. Kadınların bazıları fiziksel şiddet nedeniyle geçici olarak yaralanmış, bazılarında ise hayat boyunca taşıyacakları izler veya sakatlıklar oluşmuştu.

* Yaygın olarak görülen bir diğer şiddet biçimi de ekonomik şiddet. Kadınların maaşına el koyma, çalışmalarına izin vermeme, kadının adına kredi çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma en yaygın görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu.

* Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar, evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz, cinsel olarak aşağılanma gibi cinsel şiddet biçimleri nedeniyle destek aldılar. Çocukların da bu şiddet biçimlerinin tümüne maruz kaldığı görüldü.

* Görüşmelerin yüzde 80’i telefonla yapıldı. Görüşmelerin bir bölümü e-posta üzerinden gerçekleşirken, gerekli durumlarda yüz yüze görüşme yapıldı.

* Görüşmelerin yüzde 75’i kadınların kendisiyle gerçekleştirildi. İlk arayan kadının kendisi olmadığı durumlarda, kadınların ihtiyaçlarını daha doğru anlamak ve karşılıklı güçlenmeyi sağlamak için, imkânlar elveriyorsa kadınla görüşme yapmak talep edildi.

* Kadınların en çok ihtiyaç duyduğu desteğin, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek olduğu görüldü. Mor Çatı ile iletişime geçen kadınlar, içinde bulundukları şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklerin yanı sıra, haklarından faydalanmak istediklerinde karşılarına çıkan zorluklarla ilgili yapabilecekleri konusunda da bilgi aldılar. Kolluk, mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumlar başta olmak üzere, şiddete karşı mücadelede etkin görev ve sorumluluk alması gereken kurumlarda yaşanan aksaklıklar ve zorluklar dile getirildi.

* Dayanışma merkezine başvuran kadınların deneyimleri, 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun’un uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemesi ya da keyfi olarak uygulanmamasından kaynaklı pek çok zorluk yaşandığını gösterdi. Bazı kadınların sadece yaşadıklarını paylaşmak ihtiyacı ile başvuruda bulunduğu görüldü. Kadınların yüzde 10’u sığınak desteği için Mor Çatı’ya başvurdu.