Şiddet mağduru 1500 kadın ile birlikte bir koca korunuyor

İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu, aile içi şiddet mağduru olan 1500 kadınla birlikte bir kocaya da resmi koruma uygulanmasına karar verdi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Türkiye’de korunacak kişiler ile koruma yöntemlerini belirleyen ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, bu yılki toplantısını nisan ayı sonunda yaptı. Tüm Türkiye’den gelen koruma taleplerini değerlendiren ve tehdit algılamasına göre korunacak kişilere yönelik koruma taleplerini sonuçlandıran kurulda bu yıl, aile içi şiddet olayları sonucunda devletten koruma talebinde bulunan çok sayıda kadının durumu da değerlendirildi.

Yürürlükteki Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nde aile içi şiddetten mağdur olan kadınların korunmasıyla ilgili olarak yapılan özel değişiklik çerçevesinde koruma taleplerini değerlendiren kurul, Samsun Valiliği’nden bir koca için gelen bir talebi de olumlu değerlendirdi.

Karısından gördüğü şiddet nedeniyle koruma talebinde bulunan, adı gizli tutulan kocaya, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na göre koruma tahsisi yapılmasına karar verildi. Karar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce Samsun Valiliği’ne gönderildi. Sözkonusu kocaya istediği zaman koruma yapılmasını sağlayan “çağrı koruma” uygulaması yapılması talimatı verildi. Böylece ilk kez karısından şiddet gördüğü gerekçesiyle bir kocaya koruma tahsisi yapıldığı öğrenildi.

1500 kadın için karar

Kurul, bu yılki çalışmaları çerçevesinde şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle koruma talebinde bulunan yaklaşık bin 500 kadına da çağrı tipi koruma verilmesini kararlaştırdı.

Kurulun bu yöndeki kararları, ilgili illerin valiliklerine gönderildi. Daha önce yerel mülki idare amirlikleri, savcılıklar ve mahkemelerin talepleri doğrultusunda koruma tahsisi yapılan kadınlara kurul kararları sonrasında bakanlık kararıyla koruma tahsis edilmiş oldu.

TBMM’de oluşturulan alt komisyona ulaşan resmi verilere göre, 2011’de İstanbul’da 10 bin 207, Ankara’da 4 bin 938, İzmir’de 5 bin 907 aile içi şiddet olayı yaşandı.

Terör gerekçeli 2 bin 500

Bu arada, kurul çalışmaları çerçevesinde özellikle terörle mücadele olayları kapsamında koruma verilen kişi sayısının 2 bin 500’e yükseldiği öğrenildi. Daha önce bin-bin 500 arasında olan sayı 2 bin 500 dolaylarına ulaştı. Söz konusu kişilere yakın ve özel koruma polislerinin tahsis edilmesi kararları alındı. Bu kararlar da diğer kararlarla birlikte ilgili valiliklere gönderildi.