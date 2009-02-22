Şiddet içerikli video oyunları duyarsızlaştırıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, şiddet dolu video oyunları ve filmler, başkalarının acılarına karşı duyarsızlaştırıyor.



Psychological Science dergisinde yayımlanan ve Michigan ile Iowa Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, şiddet içerikli film ve video oyunlarının, başkalarını düşünme duygusunu açıkça azalttığını ortaya koydu.



Araştırmada iki gruba ayrılan 320 üniversite öğrencisinden ilk denek grubu 20 dakika süreyle şiddet içerikli video oyunu oynarken, diğer grup içinde şiddet bulunmayan oyunlar oynadı. Bir süre sonra denekler yalnızca gürültülerin duydukları şiddetli bir kavgaya tanıklık ettiler. Ardından da kavgada yaralanan ve acıdan inlerken aksayarak yürüyen bir kişiyi gördü.



Araştırmacılar, şiddet oyunları oynayanların kavgada yaralanan bu kişiye yardım etmekte çok geç kaldıklarını tespit etti. Şiddet oyunu oynamayan grup 16 saniyede yardım ederken, diğer grup ancak 73 saniyede yardım etmeyi düşünebildi. Hatta şiddet oyunu oynayanların bazıları kavgayı bile fark etmedi.



İkinci araştırmada da, 162 öğrencinin, kalçasından sakat bir kadının koltuk değneklerini düşürdüğünde verdikleri sınandı.



Deneklerin yarısına filmin şiddet dolu sahnesi izletilirken, diğer grup bu sahne izletilmeden salondan çıkarıldı.



Şiddet sahnesini izleyenler, genç kadına koltuk değneklerini yerden alıp vermek için diğer gruba oranla yüzde 26 daha fazla zaman harcadı.



Uzmanlara göre, şiddet içerikli film, video oyunu gibi görsellere maruz kalmak, kısa süre sonra gerçek bir şiddet sahnesi görüldüğünde, kalp ritminin ve cildin elektrik iletkenliğinin düşmesine yol açan bir fizyolojik dengesizliğine neden oluyor.



(AA)

