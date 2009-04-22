Şiddet gören kadınlara erkek eli uzandı

Van’da şiddete uğrayan kadınlar, yönetim kurulu üyelerinin tamamı erkekler tarafından oluşturulan dernek tarafından destekleniyor.



Van'da şiddete uğrayan kadınlar, yönetim kurulu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşan Van Sosyal Hizmetler Derneği tarafından hazırlanan "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında destek görüyor.



Şiddet gördükleri gerekçesiyle Van Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat eden kadınları belirleyen Van Sosyal Hizmetler Derneğinin gönüllü üyeleri, haftanın belli günlerinde bu kadınları evlerinde ziyaret ediyor.



Ziyaret sırasında şiddet gören kadınla ve yakınındaki insanlarla görüşen üyeler, kadınlara psikolojik desteğin yanı sıra şiddete uğradıklarında müracaat edecekleri birimler konusunda eğitim veriyor.



Van Sosyal Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2008 yılının başında tamamı erkek üyeler tarafından kurulduğunu belirterek, 20 gönüllü ile sosyal hizmet alanında çalışma yürüttüklerini söyledi.



‘Yalnız Değilsiniz’ projesi



Derneğin ilk çalışmasının, kadınlara yönelik, "Yalnız Değilsiniz" projesi olduğunu belirten Bedirhanoğlu, Avrupa Birliği hibe fonundan finanse edilen projenin, şiddete uğrayan 30 kadını kapsadığını söyledi.



Proje kapsamında Van'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmiş ya da sığınma evinde kalmış şiddet mağduru 30 kadının, gönüllüler tarafından evlerinde ziyaret edildiğini anlatan Bedirhanoğlu, kadınlara psikolojik desteğin yanı sıra şiddete uğradıklarında başvuracakları birimler, aile sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, hijyen ve insan hakları konularında bilgi verildiğini vurguladı.



Bu projenin yürütülmesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Danışma Merkezinden yararlandıklarını ifade eden Bedirhanoğlu, "Aile danışma merkezi aracılığı ile bu kadınlara ulaşıyoruz. Ulaştığımız 30 kadın ve ailesine 4 ay boyunca eğitim verdik. Nisan ayı sonunda da bu kadınlar ve aileleri ile toplu bir gezi yapmayı planlıyoruz" dedi.



20 üyeden sadece 3’ü kadın



Derneğin yönetim kurulunu oluşturan 5 kişinin erkek olduğunu belirten Bedirhanoğlu, 20 üyeden ise sadece 3'ünün kadın olduğunu vurguladı.



Dernek üyelerinin büyük bölümünün sosyal hizmetler alanında çalıştığını ifade eden Bedirhanoğlu, üyelerin sosyal hizmetler müdürlüğüne gelen kadınların yaşadıkları dramlarden etkilenmeleri nedeniyle ilk çalışmalarını kadınlara yönelik yaptıklarını söyledi.



Kadınların sosyo kültürel nedenler ve ekonomik bağımsızlığının bulunmamasından dolayı kendilerini kolaylıkla ifade edemediklerini belirten Bedirhanoğlu, şunları söyledi:



"Gönül ister ki kadınların haklarını yine kadınlar savunabilsin. Ancak birçok kadın, bölgenin kendine özgü koşullarından dolayı bu derneklerde yer alamıyor. Biz bu anlamda itici güç olmak için ilk projemizi kadınlara yönelik hazırladık."



‘Yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz’



Ev ziyaretlerine katılan ve kadınlarla görüşen dernek üyesi ve aynı zamanda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde sosyal hizmetler uzmanı olarak görev yapan Faruk Yönlü, görüştükleri kadınların öncelikle sosyo-ekonomik durumlarını incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Daha sonra kadının şiddet öyküsünü dinlemeye başlıyoruz. Kadın bu şekilde yalnız olmadığının farkına varıyor. Kadınlar artık sistemli olarak şiddet karşısında ne yapacağını, nereye ne şekilde müracaat edeceğini öğreniyor. Eşleri ile yaşadıkları sorunları nasıl çözebileceklerini öğreniyorlar.”

