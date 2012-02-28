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Yaşam

Şiddet gören kadına maaş bağlanması gündemde

TBMM'de “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi”ne ilişkin yasa tasarısında, dayak yiyen kadınlara, günlük ücret ödenmesi öngörüldü.

28 Şubat 2012 12:22


T24 - Devlet şiddete uğrayan kadınları, ekonomik yönden de koruma altına almaya hazırlanıyor. TBMM’ye geçtiğimiz hafta sunulan “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi”ne ilişkin yasa tasarısında, dayak yiyen kadınlara, günlük ücret ödenmesi de öngörüldü.

Hüseyin Özay'ın Star gazetesinde yer alan haberinde göre; ödenecek tutar ise aylık asgari ücrete karşılık geliyor. Tasarıda, şiddet gören aile bireylerine devlet tarafından geçici olarak yardım yapılması da hüküm altına alındı. Buna göre, şiddet gören 16 yaşından büyük aile bireylerine, günlük ödeme yapılacak. Yapılacak ödeme tutarı ise, asgari ücretin 30’a bölünmesi sonucu bulunacak. Bugünkü asgari ücret tutarı baz alındığında, şiddet gören kadınlara günlük 23 lira, aylık ise 701 lira ödeme yapılacak. Şiddet gören aile bireylerine yapılacak ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak. Mağdurlara her yıl bu kapsamda yapılacak ödemeler için bakanlık bütçesine ödenek konulacak.

Dayak yiyen kadınlara yapılacak ödemeler, daha sonra ise şiddet uygulayan bireyden tahsil edilecek. Tahsilatı ise Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek. Ayrıca, sosyal güvencesiz kadınlar için de sağlık harcamaları da devlet tarafından karşılanacak. Tasarıda yer alan hükümlere göre, kadınların yanı sıra çocuklar da tüm sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki kişiler katkı payı da ödemeyecek. Mahkemenin şiddet gören aile bireylerine nafaka ödenmesine ilişkin karar verilmesi halinde, nafaka tutarı her ay devlet tarafından kişinin maaşından kesilecek.

 

 

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