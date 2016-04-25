Şiddet gören doktora "Neden sen?" diye sorulacak

Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasını önlemek amacıyla, sağlıkta şiddete sıfır tölerans eylem planı açıklandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı plana göre, Sürekli neden aynı hekimin şiddet gördüğü araştırılacak ve hekime de "neden sen" diye sorulacak.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu’na planın sunulduğunu ve kabul edildiğini söyleyen Müezzinoğlu, planla kısa sürede sağlıkta şiddet algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti. Planı hazırlarken uluslararası gelişmiş ülke örneklerinden yararlandıklarını anlatan Müezzinoğlu, hastayı ve sağlıkçıyı hedef göstermeden şiddete neden olan ortamı ve nedenleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.

‘Dikkat alarmı’ geliyor

“Eylem planı”nda öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sağlık personeline şiddet gösterenler için “dikkat alarmı” sistemi kurulacak. Bir sağlık kurumunda şiddet uygulayanlar, bu sistemle kayıt altına alınacak.

-En çok şiddetin yaşandığı acillerde yoğunluğa neden olan çocuk, kadın doğum ve dâhiliye gibi branşlarda gece poliklinik nöbeti tutulacak.

-Grip sezonlarında kulak, burun, boğaz uzmanları ile kadın doğum ve çocuk uzmanları poliklinik nöbetine çağrılacak.

-Şiddet gösteren kişi, güvenlik güçlerinin nezaretinde tedavi edilecek.

-Sık sık şiddet olayına karışan hastane, hekim ve sağlık çalışanı izlenecek.

-Sürekli neden aynı hekimin şiddet gördüğü araştırılacak ve hekime de sorulacak.

-Büyükşehirlerde ilçe merkezlerine mini bir hastane potansiyeline sahip “toplum sağlığı merkezleri” kurulacak. Bu merkezlerde hafta sonları ve akşam saat 22.00’ye kadar nöbet tutulacak.

-Sağlık personeline şiddet gösteren, 24 saat nezarethanede gözaltında tutulacak.