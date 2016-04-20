Şiddet gördüğü için balkona çıkan kadın: Ellerimi fularla bağladı, şok aleti kullandı, tabancayla başıma vurdu!

İstanbul Yenibosna’da eski nişanlısından gördüğü şiddetten komşusunun yardımıyla evinin balkonundan diğer balkona geçerek kurtulan Büşra E.’nin olay sonrası polise verdiği ifade ortaya çıktı. "Olay günü Levent tabancayla içeri girip başıma vurdu" diyen E., yaşadıklarını "Şok aletini boynuma tutunca bayılmışım. Ellerim fularımla bağlanmıştı. Laptop’umu alıp başıma fırlattı. Beni darp etti" sözleriyle anlattı.

E., nişanlısı Levent Keskin’in 'başını kapatmasına yönelik isteğini reddedince' nişanlısının kendisini dövdüğünü, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Olay sonrasında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Keskin, 14 Nisan günü sokak ortasında Büşra E. ile yanındaki Ergün G.’yi kurşun yağmuruna tuttu. E. ve G. hafif yaralanırken Keskin yakalanamadı.

"Olay günü Levent tabancayla içeri girip başıma vurdu" diyen E., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şok aletini boynuma tutunca bayılmışım. Ellerim fularımla bağlanmıştı. Laptop’umu alıp başıma fırlattı. Beni darp etti. Bir ara mutfağa gitmesini fırsat bilip balkona koştum ve bağırmaya başladım. Komşumuz beni tutup kendi balkonlarına aldı."