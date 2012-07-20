Sicilya'nın iflasa sürüklenmesinde mafyanın rolü büyük

Yeraltı ekonomisi ve organize suç örgütleriyle ünlü Sicilya, 5.3 milyar avro borcuyla iflas bayrağını çekmek üzere. Başbakan Monti, mafya bağlantısı araştırılan Vali Lombardo’nun istifasını bekliyor.

Akdeniz’in en büyük adası Sicilya’da bu ara giderek kötüleşen ekonomik şartlar gündemdeyken, adanın hızla iflasa sürüklendiği belirtildi. Bu kötü gidişatta, mafyanın rolünün de büyük olduğunu göz ardı etmemek gerek. Avrupa’da devam eden borç krizinde ülkeler birer birer yardım için AB ve IMF’nin kapısını çalarkan, sıradaki ülkenin İtalya olacağı giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Avro Bölgesi’nde kontrol altına alınamayan borç sorunu ülke iflaslarına yönelik spekülasyonların gündemde kalmasına neden oluyor. artık Avro Bölgesi ülkelerinin bazı eyaletleri ve adaları da ödeme zorluğuna girmiş durumda.

En fazla akla gelen ülke İtalya olsa da, mafyanın da etkisiyle Sicilya’nın durumunun daha kritik olduğu iddiası var. Yardım isteyecek sıradaki ülkenin İtalya olabileceği yönünde çıkan haberler sert bir dille reddedilse de, İtalya Başbakanı Mario Monti, son dönemde yaptığı açıklamalarda faizlerin yüksek seyretmesi halinde bu duruma uzun süre dayanamayacaklarını, yardım isteyebileceklerini ifade etmişti. Aslında İtalya tarafında beklentiler artarken, Monti bir başka noktayı hedef gösterdi: O da Sicilya.

Suç örgütleri vurgusu

Sicilya’da bölgesel yönetimin ciddi endişeleri olduğunu açıklayan Monti, Sicilya’nın temerrüde düşme riskinin yüksek olduğunu ve İtalya’nın notunun düşmesinin bunda zincirleme bir etki yarattığını kaydetti. Kasasında sadece 3 milyon avro kalan adanın toplam borcu 30 haziran itibariyle 5.3 milyar avro ulaştı. Monti, Sicilya Özerk Bölgesi Başkanı Raffaele Lombardo’nun, “adanın iflasa çok yakın olması” sebebiyle 31 temmuza kadar istifa etmesini istedi. Monti, özerk bölgenin yönetimini merkezden idare etmek niyetinde. Sicilya’nın en kısa zamanda 3.7 milyar avroya ihtiyacı var. Moody’s de yaptığı açıklamada benzer konulara dikkat çekti. Sicilya’nın başkenti Napoli’de sistematik bir baskı olduğunu raporlarına taşıyan Moody’s, sosyoekonomik çevrenin ve suç örgütlerinin bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bu açıklamalara gerekçe olarak Sicilya’nın bir önceki valisinin mafyaya yardım gerekçesi ile yedi yıl hapis cezası alması, ülkede “Peynir Kralı” olarak bilinen işadamı Giuseppe Mandara’nın 10 milyon avroluk varlığı zimmetine geçirmesi ve organize suç işlemesi gösteriliyor.

Mafya bağlantısı soruşturması

Sicilya Valisi Lombardo, kendisi reddetse de, mafya bağlantıları soruşturması altında. Monti’nin Lombardo’nun istifasını istemesinin sebeplerinden biri de bu. Temmuz sonu Roma’dan bir ekip soruşturmaya katılacak. Lombardo, Sicilya’nın risk altında olmadığını belirterek, durumdan Roma’nın kemer sıkma politikalarının sorumlu olduğu suçlamasında bulundu.

Lombardo, “Ülkenin geri kalanı resesyon nedeniyle ciddi bir likidite krizi içinde. Bölgelerdeki kayıplar ağır ama sadece Sicilya’da değil” dedi. Son dönemde İtalya’da mafyaya karşı polisiye mücadele artsa da, özellikle Sicilya’daki mevcut ortamın değişmemesi ve AB içindeki iç sınırların kalkmasının getirdiği yeni suç alanları, mafyanın hareketlerini rahatlıkla sürdürmesini sağlıyor.

Krizden kârlı çıktılar

Sektörler hızla iflasa sürüklenirken, İtalyan mafyası ise en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Geçen yıl 140 milyar avro kazanan mafyanın bu yıl gelirini arttırması bekleniyor. Bu oran ülkenin GSYH’sinin yüzde 8’ine tekabül ediyor. İtalyan mafyasının yeni iş sahası ise iflas noktasına gelen işadamları. Nakite sıkışmış işyerlerine borç veren mafya, gösterişli semtlerdeki binaları ele geçirip işleri devralıyor.

Sicilya'da ailerin yüzde 27’si yoksul

AB’nin en büyük üçüncü ekonomisi İtalya’da, geçen yıl nüfusun yüzde 11.1’inin yani 8.1 milyon kişinin göreceli olarak fakir olduğu kaydedildi. İki kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 1011 avro olarak kaydedilirken, bir başka araştırmaya göre ülke genelinde ailelerin yüzde 7.6’sı yoksulluk riskiyle karşı karşıya. İtalya’nın güney bölgeleri yoksulluktan en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Ülkede Mezzogiorno adıyla anılan bölgede, her dört aileden biri yoksulluk sınırının altında. Güneydeki Sicilya Adası ve çizme şeklindeki yarımadanın burnunda yer alan Calabria Bölgesi, yoksulluğun en yaygın olduğu yerler olarak dikkat çekiyor. Sicilya’da ailelerin yüzde 27.3’ü, Calabria’da da yüzde 26.2’si yoksul. (Taraf)