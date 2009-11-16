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Dünya

Sicilya mafyasının iki numaralı ismi yakalandı

Halk, Domenico Raccuglia'nın yakalanması sonrası karakol önünde kutlama gerçekleştirdi.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Bölge halkı, Sicilya mafyasının iki numaralı isminin yakalandığı haberinin alınca karakolunun önünde toplanarak, polislere sevgi gösterisinde bulundu.

İtalya'da mafyaya yönelik operasyonların hedefinde bu kez Sicilya mafyasının iki numaralı adamı Domenico Raccuglia vardı. Bir ihbarı değerlendiren polis, 15 yıldır firarda olan "veteriner" lakaplı mafya babasını, Sicilya'da bir kasabada ele geçirdi.

Palermo savcısı Antonio Ingroia, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Mafyanın en önemli isimlerinden birini ele geçirdik. Bu mafyaya son yıllarda vurulmuş en ağır darbelerden biri" dedi.

Haberin duyulmasıyla Tarpani'deki bölge karakolunun önünde toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu. Güvenlik gerekçesiyle maskelerini çıkarmayan polisler de kalabalığın coşkusunu paylaştı.

İçişleri bakanlığının "en tehlikeli 30 kişi" listesinde de yer alan Raccuglia, işlediği suçlardan gıyabında 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Raccuglia,1992'deki yargıç Falcone suikasti hakkında polise bilgi veren bir başka mafya üyesinin 9 yaşındaki oğlunu öldürmekten de suçlu bulunmuştu.

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