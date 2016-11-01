"Sicili bozuk milletvekili artık silah taşıyamayacak"

Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 29 Ekim'de çıkardığı 676 sayılı KHK ile silahlanma konusunda yeni düzenlemeler getirildi. Ruhsatı kaldırılmasına karşın devlete zamanında bildirmeyen vatandaşa yönelik süresiz yasak kaldırılırken, adli sicili bozuk milletvekillerine tanınan silah taşıma hakkının sona erdiği belirtildi.

Yeni KHK ile Ateşli Silahlar Yasası’nın iki maddesi değiştirildi. Yasanın eski haline göre ruhsatlı silah taşıyan vatandaşlar, ruhsatın veriliş nedenlerinin ortadan kalkması halinde durumu 6 ay içerisinde emniyete bildirmekle yükümlüydü. Yasa, "Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez" hükmünü içeriyordu. Son KHK ile bu ifade kaldırıldı. Bunun yerine “Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde 6 ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir” hükmü getirildi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, yasa kapsamında ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara affa uğramış olsalar bile silah ruhsatı verilmiyor. Bu hüküm korundu. Ancak bu konuda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerine tanınan her şartta silah taşıma ayrıcalığı kaldırıldı. KHK’da getirilen son düzenlemeyle, bir yıldan fazla hapis cezası alan veya ateşli silah kullandığı için ceza alan bakanlar ve milletvekilleri, affa uğramış olsalar bile silah taşıma izni alamayacaklar.

Ayrıca Köy Kanunu’nun 74. maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri bir silah harç kapsamından çıkarıldı.