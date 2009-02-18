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Ekonomi

‘Sicil affında bankalar da elini taşın altına koymalı’

KOBİDER Başkanı: “Çıkarılan sicil affı ile Merkez Bankası kayıtları silinirken bankaların da sicil kayıtlarını silmesi gerektiğini belirtti.”

18 Şubat 2009 02:00

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, çıkarılan sicil affı ile Merkez Bankası kayıtlarının silinmesi karşısında bankaların da "elini taşın altına koyarak" sicil kayıtlarını silmesi gerektiğini belirtti.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Sicil Affı Kanunu" olarak da adlandırılan Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında 5834 sayılı kanun ile karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların Merkez Bankasınca silindiğini hatırlattı.

Bankaların bunu dikkate almadığını, Türkiye Bankalar Birliğinin, (TBB) sicil affı kapsamında Merkez Bankası tarafından silinen kayıtlara, sicilin bankalar tarafından da silinmesi konusunda, "kanunda zorunluluk olmadığını" açıkladığını ifade eden Özgenç, "Zorunluluk olmaması doğrudur, kanunun bankalara sicil affı ile ilgili bir yaptırımı yoktur. Fakat insani ve ticari anlamda da bankalar 'sicil affı' yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özgenç, bankaların birçok kişiye "işporta misali" kredi kartı dağıttığını belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İnsanların bu olumsuzluğa düşmesinin esas sorumlusu bankalardır. Milleti 'karşılığı olmayan para' ile harcamaya teşvik edip, adeta ateşe atarak bir de karşısına geçip seyretmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yaşanan bu olumsuzluklar sonrasında çıkarılan sicil affı ile Merkez Bankası kayıtlarının silinmesi karşısında bankalar da elini taşın altına koyarak, 'biz de varız' diyerek, sicil kayıtlarını silmelidir."

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