T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SİCİL AFFI YOK ANKARA (A.A)

10 Haziran 2011 13:37

-SİCİL AFFI YOK ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni bir sicil affının söz konusu olmadığını belirterek, ''Sicil affı gerçekçi değil'' dedi. Babacan, Ülke TV kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Babacan, sicil affı olup olmadığı yönündeki bir soruya, ''Sicil affı yok'' yanıtını verdi. Sicil affının gerçekçi olmadığını ifade eden Babacan, şöyle devam etti: ''Kanun çıkartarak sicil affı yapmak şudur, Merkez Bankasına, 'Onları sil, kara defterde, kara listede hiç kimse kalmasın' diyorsunuz. Merkez Bankası bunu yapıyor. Ama bunun silineceğini, sicil affı yapılayacağını duyan bütün bankalar hemen Merkez Bankasının bilgisayarlarından kendi bilgisayarlarına indiriyorlar. Yasa çıkarıp 'sil' desen de nereden bileceksiniz, çekmecesinde tutuyor adam listeyi. Biz, 'Sicil affı' dedik. Ne oldu? Vatandaşımız gitti bankaya, çek karnesi, kredi istedi. Banka baktı, 'Kusura bakmayın veririz ama üç tane daire tapusu getirin' dedi. Banka bunu diyebilir, bankaya zorla kredi ver diyemezsiniz ki.'' Buna köklü çözüm getirdiklerini belirten Babacan, bu çerçevede Merkez Bankasındaki sicil listesini alıp, Bankalar Birliğine verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bankalar Birliğine, 'Artık pozitif sicil de tutacaksın, sadece ödenmeyenleri tutmayacaksın' dedik. Vatandaşımızın bir siyah bir de beyaz sicili olsun. Beyazların daha çok olduğu bir vatandaşımızsa ve bir iki tane çeki dönmüşse bankalarda onun açıkça görsün. Pozitif ve negatif sicili beraberce tutacak. Vatandaşlarımızın tüm kredi geçmişinin kayda alındığı, takip edildiği bir döneme giriyoruz, bu çok önemli. Vatandaşlarımız mesela faturalarını tam ve gününde ödüyor, senet yazmış protestosu yok, çek yazmış bir şey yok. Ama ne olmuş evin kirasını iki gün geciktirmiş, bu olabilir. Bu kayıt, sicil olduğu bankanın önüne gelince ne yapacak? Bakacak ki her şeyi ödüyor. Bir iki tane olabilir.'' Şu an bu sistemin olup olmadığı sorusuna ise Babacan, ''Kanunu çıkardık, Bankalar Birliği bilgi işlem bilgisayar sistemini kuruyor. Birkaç aya kadar bitiyor. Bittikten sonra bütün bu kayıtlar tutulmaya başlanacak'' yanıtını verdi. Babacan, sadece çek senet değil, başka bilgilerinde tutulacağını ifade ederek, bu sistemin gelişmiş ülkelerde çok yaygın olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24