-SİCİL AFFI YOK ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni bir sicil affının söz konusu olmadığını belirterek, ''Sicil affı gerçekçi değil'' dedi. Babacan, Ülke TV kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Babacan, sicil affı olup olmadığı yönündeki bir soruya, ''Sicil affı yok'' yanıtını verdi. Sicil affının gerçekçi olmadığını ifade eden Babacan, şöyle devam etti: ''Kanun çıkartarak sicil affı yapmak şudur, Merkez Bankasına, 'Onları sil, kara defterde, kara listede hiç kimse kalmasın' diyorsunuz. Merkez Bankası bunu yapıyor. Ama bunun silineceğini, sicil affı yapılayacağını duyan bütün bankalar hemen Merkez Bankasının bilgisayarlarından kendi bilgisayarlarına indiriyorlar. Yasa çıkarıp 'sil' desen de nereden bileceksiniz, çekmecesinde tutuyor adam listeyi. Biz, 'Sicil affı' dedik. Ne oldu? Vatandaşımız gitti bankaya, çek karnesi, kredi istedi. Banka baktı, 'Kusura bakmayın veririz ama üç tane daire tapusu getirin' dedi. Banka bunu diyebilir, bankaya zorla kredi ver diyemezsiniz ki.'' Buna köklü çözüm getirdiklerini belirten Babacan, bu çerçevede Merkez Bankasındaki sicil listesini alıp, Bankalar Birliğine verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bankalar Birliğine, 'Artık pozitif sicil de tutacaksın, sadece ödenmeyenleri tutmayacaksın' dedik. Vatandaşımızın bir siyah bir de beyaz sicili olsun. Beyazların daha çok olduğu bir vatandaşımızsa ve bir iki tane çeki dönmüşse bankalarda onun açıkça görsün. Pozitif ve negatif sicili beraberce tutacak. Vatandaşlarımızın tüm kredi geçmişinin kayda alındığı, takip edildiği bir döneme giriyoruz, bu çok önemli. Vatandaşlarımız mesela faturalarını tam ve gününde ödüyor, senet yazmış protestosu yok, çek yazmış bir şey yok. Ama ne olmuş evin kirasını iki gün geciktirmiş, bu olabilir. Bu kayıt, sicil olduğu bankanın önüne gelince ne yapacak? Bakacak ki her şeyi ödüyor. Bir iki tane olabilir.'' Şu an bu sistemin olup olmadığı sorusuna ise Babacan, ''Kanunu çıkardık, Bankalar Birliği bilgi işlem bilgisayar sistemini kuruyor. Birkaç aya kadar bitiyor. Bittikten sonra bütün bu kayıtlar tutulmaya başlanacak'' yanıtını verdi. Babacan, sadece çek senet değil, başka bilgilerinde tutulacağını ifade ederek, bu sistemin gelişmiş ülkelerde çok yaygın olduğunu kaydetti.