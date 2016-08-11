T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sıcaktan bunalanlara müjde; havalar 5 derece soğuyacak

Türkiye genelinde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği belirtildi

11 Ağustos 2016 16:08

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini ve sonra tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını vurguladı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar düşecek.

Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada, dünyadaki sıcaklık artışında en önemli etkenin sera gazlarının atmosferdeki miktarının artması olduğunu bildirdi. Bu yıl sıcaklıkların sürekli mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini beklediklerinden, daha sıcak bir yaz geçirdiklerini ifade eden Şen, "Bu yaz beklediğimizden de sıcak geçti. Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, 60 günün sıcak olacağını tahmin ediyorduk. Fakat 80 günü bulacak gibi gözüküyor. Yani şu 3 aylık dönemde 10 gün normal değerin altına düştü. İzin yasağı nedeniyle vatandaşlar tatile gidemedim diye üzülmesinler, eylül ayının da sıcak geçmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız izinlerini eylülde kullanabilir. Çok da güzel olur." diye konuştu. 

Afrika sıcaklarına karşı vatandaşların da pek fazla yapabileceği birşey olmadığını ifade eden Şen, sağlık sorunu olan kişilerin çok sıcak havalarda dışarı çıkmamasını ve serin alanlarda zaman geçirmesi önerdi. 

 

"Bu hafta sıcaklıklar 4-5 derece düşecek" 

 

Şen, bu hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini ve sonra tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını vurguladı. Aniden düşen sıcaklık değerleri nedeniyle bazı bölgelerde kuvvetli yağışların görülebileceğini ifade eden Şen, şunları söyledi: "Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve İç Ege'de gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Eskişehir, Bilecik civarlarında cumartesi ve pazar günü yağış bekliyoruz. Su baskınlarına dikkat etmek lazım. 5-6 gün hava mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4-5 derece düşecek, bir hafta sonra tekrar yükselecek sıcaklıklar eylülün sonuna kadar devam edecek." 

ETİKETLER

İTÜ Uçak ve Uzay BilimleriMeteoroloji MühendisliğiOrhan ŞenTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24