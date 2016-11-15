Sıcaklıklar tüm yurt genelinde 10 derece birden düşecek; Doğu'da kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derece düşeceği Doğu bölgelerinde bu geceden itibaren kar yağışlarının görüleceği duyruldu.

Açıklamada, Marmara'nın doğusunda hafif şiddetli yağmurların, Karadeniz kıyılarında da sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ile bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu, Erzincan'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde 5 ila 10 derece azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yağış alanını genişletiyor. Sıcaklıkların düşüşüyle beraber yağmur yerini karla karışık yağmur ve kara bırakıyor.

Marmara'nın doğusunda yağmurlar var. İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar, batı ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz'deki yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olacak. İç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Doğu Anadolu bölgesinin özellikle kuzey kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.



Doğu Akdeniz'de yağışlar yağmur şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli yağmur olması bekleniyor.