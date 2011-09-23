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Sıcaklıklar hafta sonunda artacak ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 19:33

-Sıcaklıklar hafta sonunda artacak  ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Yağışlarla birlikte Türkiye genelinde azalan hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerinden itibaren 2-4 derece artarak, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülen yağışlı havalar hafta sonunda doğu bölgelerinde etkili olacak, gelecek hafta başında ise etkisini kaybedecek. Türkiye'de 4 gün hava durumu şöyle olacak: 24 Eylül 2011 Cumartesi: Doğu bölgeleri çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusu yağışlı, diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak. 25 Eylül 2011 Pazar: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu geçecek. 26 ve 27 Eylül 2011 Pazartesi ve Salı: Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun Güneydoğu bölümü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlarla birlikte Türkiye genelinde 6-8 derece azalan hava sıcaklığının hafta sonunda batı bölgelerinden itibaren 2-4 derece artarak mevsim normallerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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