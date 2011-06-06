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Yaşam

Sıcaklıklar güneşin altında 40 dereceye ulaşacak

Serin Mayıs ayı geçiren kuzey bölgeler hızla ısınıyor. Bu yılın ilk sıcak hava dalgası Libya üzerinden geliyor...

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Serin Mayıs ayı geçiren kuzey bölgeler hızla ısınıyor. Bu yılın ilk sıcak hava dalgası Libya üzerinden geliyor. 3-4 gün kalacak sıcak hava dalgası, sıcaklığı 30-35 dereceye çıkaracak. 

'Türkiye yaza giremedi' derken sıcaklar birden yükseldi. Yazın ilk sıcak hava dalgası sıcaklıkları daha da artıracak. 

Marmara ve Ege bölgelerindeki sıcaklıklarda yükselme devam ediyor. Çarşamba ve perşembe günü Edirne, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Denizli boyunca sıcaklıklar gölgede 35-36 dereceye çıkarken, güneşin altında 40 dereceye ulaşacak. 

Perşembe günü Aydın 37 dereceyi görecek. Bolu, Kastamonu, Ankara, İç Anadolu boyunca da sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşacak. 

İç kesimlerde hala hafif yağmurlar oluyor ama az alanda etkili. Sıcaklık hava dalgasıyla sıcaklıklar ortalamaların 4-6 derece üzerine çıkacak ancak cumadan itibaren kuzeye dönecek rüzgarlarla yeniden düşerek ortalamalara inecek. 


SICAK SONRASI SERİNLETEN YAĞMUR

Perşembe akşamı ve cuma günü yüksek sıcaklığın ardından Trakya ve Marmara genelinde kısa süreli yağmurlar başlayabilir. 


GÜNEŞİN ALTINDA KALMAYIN

İstanbul'da sıcaklık yarın gölgede 28, çarşamba 29, cuma 30 derece olacak. 

Bu üç gün boyunca ülke genelinde güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. 


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