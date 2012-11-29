Sıcaklıklar düşmüyor ama yağmur geliyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul, yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da, son günlerde mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyreden hava sıcaklıkları gündüz 17-18 derece, gece de 8-10 derece civarında hissediliyor. Bugün parçalı az bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı kentte, yarın ve hafta sonu yağış bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarında herhangi bir düşüş olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Manisa, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgeler ile Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Rüzgar ve sis uyarısı



Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri vb) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgeler ile Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelerde hava durumu



MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri, gece saatlerinden itibaren Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve batı kesimleri çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.