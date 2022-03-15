Sıcaklıklar düşecek, yeniden kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kar yağışı perşembe günü birçok ilde yeniden kendini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemlerinde yer alan tahminlere göre Türkiye yeniden karlı havanın etkisi altına girecek.



Perşembe günü iç ve yüksek kesimlerde kendini gösterecek olan kar yağışı cuma ve cumartesi günü yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklarda düşüş gözlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.