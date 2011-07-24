Sıcaklıklar artmaya devam ediyor!

T24 -



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış geçişleri bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Hopa ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde lokal olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yarın, Trabzon, Rize, Artvin ve Hopa çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere Edirne, Kırklareli, Bilecik, Düzce, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ankara, Eskişehir'in kuzey kesimleri, Kırıkkale, Çorum, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor.





Salı ve Çarşamba günü ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor, bütün bölgeler az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yarından itibaren iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.





Öte yandan, kuzeydoğu kesimlerdeki yağış geçişlerinin özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer günlük hayatta olumsuzluklara neden olduğu belirtildi. Son 24 saat içerisinde Giresun'da 102.8, Rize'de 39.8, Rize Pazar'da 22, Trabzon'da 16.6 kilogram yağış kaydedildi.





Kuzeydoğu kesimlerde, toprağın doygun hale gelmesi nedeniyle bugün kuvvetli yağış beklenen illerde yaşanabilecek olumsuz şartlar ile yüksek hava sıcaklığına karşı tedbirli olunması gerekiyor.



