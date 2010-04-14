Sıcaklıklar 4-6 derece artacak

T24 - Hava sıcaklıkları yarından itibaren ülke genelinde 4-6 derece artacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bazı bölgelerde ise yarın ve cuma günü aralıklarla kısa süreli yağışların görülebileceğini ifade etti.



Yarın Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Tunceli, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Bitlis, Muş, Van), Trakya (Edirne, Kırklareli Tekirdağ, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçeleri) Sivas, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Kastamonu, Çankırı çevrelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.



Hava sıcaklığı da Marmara'da 3 ile 5 derece olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak.



Kısa süreli yağışların Cuma günü de bazı yerlerde süreceğini dile getiren Çağlar, "Cuma günü de Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde kısa süreli, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı da ülke genelinde 2 ile 3 derece artarak, mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek" diye konuştu.





Hafta sonu yağış var



Hafta sonu Türkiye'nin Balkanlardan gelen yeni bir yağışlı sistemin altına gireceğini bildiren Çağlar, "Cumartesi günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde, pazar günü ise kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı yağışlarla birlikte ülke genelinde 4-6 derece azalarak tekrar mevsim normallerine gerileyecek" dedi.





