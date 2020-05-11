Sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Öğle saatlerinde Hakkâri, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu