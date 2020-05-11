Sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Öğle saatlerinde Hakkâri, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu