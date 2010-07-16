Sıcaklıklar 2-4 derece azalacak

T24 - Yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklar, kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Mersin, Osmaniye ve İskenderun çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağış görülecek. Yağışların, bugün sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce, öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, öğleden sonra Isparta, Burdur ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Elmalı, Korkuteli, Aksu, İbradı, Akseki) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile zamanla ülkemizin güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce, öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, öğleden sonra Isparta ve Burdur ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Elmalı, Korkuteli, Aksu, İbradı, Akseki) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, heyelan, lokal dolu yağışı vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.





Bölgelere göre hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölgenin kuzeyi (İstanbul, Kırklareli, Çorlu, Yalova, Kocaeli, Sakarya), öğleden sonra Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevreleri ve Muğla'nın doğu ilçeleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



AKDENİZ: Doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Mersin ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Elmalı, Korkuteli, Aksu, İbradı, Akseki) kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge geneli, öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van'ın kuzey ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısı parçalı bulutlu geçecek.





