Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, yağmur geliyor

T24 - Türkiye hafta sonu kışı andıran bir havayı yaşayacak. Serin ve yağışlı hava yarın geceden itibaren etkili oluyor. Çeşme ve Bodrum'da fırtına görülecek. İstanbul yarın gece ve pazar günü yağışlı olacak.



Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun bir bölümünde sıcaklık bugünkü değerine göre 8-10 derece düşecek. Almanya-Polonya üzerinde olan çok serin ve yağışlı hava, yarın Balkanlara inecek, Türkiye'ye ulaşması cumartesi gecesini bulacak.



Yarın Türkiye genelinde hava yine güneşli ve çok sıcak, sadece Trakya'da öğleden sonra yağmur başlıyor.



Gökgürültülü sağanak yağmurlar yarın gece saat 24.00'ten sonra İstanbul, Marmara genelinde görülmeye başlayacak. Sabaha doğru Zonguldak'tan, Sinop'a kadar tüm Batı Karadeniz'i etkileyecek. Yağış anında rüzgar da çok kuvvetli esecek. Batı Karadeniz'de yıldırım tehlikesi olduğundan pazar günü geniş arazilerde bulunmamaya dikkat edilmeli.





ÇEŞME VE BODRUM'DA FIRTINA



Pazar günü Ege'de fazla yağış yok. Yağışlar sadece Kütahya çevresinde bekleniyor ama bölge serinlemeden etkilenecek. Yarın hava güneşli ve çok sıcak. Pazar günü karayel Çeşme'de çok kuvvetli, Bodrum'da fırtına şeklinde esecek ve bu günlerde 35 derece olana hissedilen sıcaklık 24-25 dereceye inecek.



İç Anadolu'da yarın 35 dereceye yakın sıcaklık var, pazar günü ise Eskişehir, Kırıkkale, Konya arası 10 derece serinleyecek. Kuzeyde yağmur da olacak.



Akdeniz yarın da güneşli olacak, Antalya 35 derece. Serinleme Akdeniz'i daha az etkileyecek, sadece pazartesi biraz düşüş var.





İSTANBUL'DA GÜNDÜZ GÜNEŞ, GECE YAĞMUR



İstanbul'da yarın gündüz güneşli ve 28 derece olacak. En kuvvetli yağış yarın gece yarısı özellikle saat 3.00 ile 6.00 arasında ve yer yer gökgürültüsüyle birlikte yağacak. Karayel de kuvvetli esecek. Pazar günü hava bulutlu yağış daha aralıklı ve daha zayıf yağacak, Sıcaklık 19-20 derece hissedilecek.





YENİ HAFTADA GÜNEŞ AZ



İstanbul'da yeni haftada güneş fazla görülmeyecek ve sıcaklıklar 25 dereceyi geçmeyecek. Pazartesi ve çarşamba günü de kentin bir bölümünde, daha çok Karadeniz'e yakın ilçelerinde kısa süreli yağmurlar devam edebilir.





ANKARA'DA SICAKLIK 11 DERECE DÜŞÜYOR



Ankara yarın güneşli 33 derece. Pazar günü sıcaklık 22 dereceye inecek, daha çok kentin kuzeyinde Kızılcahamam tarafında orta şiddette yağmur olacak.





İZMİR 24 DERECEYE İNECEK



İzmir yarın güneşli 35 derece. Pazar günü kuvvetli rüzgar var ama hava çok kapanmayacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye inecek.



Yeni haftada sıcaklıklar kuzeyde ortalamanın altında, Ege Bölgesi ve güneyde ise ortalamalar civarında olacak.





