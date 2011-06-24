T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, yağmur geliyor

hafta sonu kışı andıran bir havayı yaşayacak. Serin ve yağışlı hava yarın geceden itibaren etkili oluyor.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye hafta sonu kışı andıran bir havayı yaşayacak. Serin ve yağışlı hava yarın geceden itibaren etkili oluyor. Çeşme ve Bodrum'da fırtına görülecek. İstanbul yarın gece ve pazar günü yağışlı olacak.

Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun bir bölümünde sıcaklık bugünkü değerine göre 8-10 derece düşecek. Almanya-Polonya üzerinde olan çok serin ve yağışlı hava, yarın Balkanlara inecek, Türkiye'ye ulaşması cumartesi gecesini bulacak. 

Yarın Türkiye genelinde hava yine güneşli ve çok sıcak, sadece Trakya'da öğleden sonra yağmur başlıyor. 

Gökgürültülü sağanak yağmurlar yarın gece saat 24.00'ten sonra İstanbul, Marmara genelinde görülmeye başlayacak. Sabaha doğru Zonguldak'tan, Sinop'a kadar tüm Batı Karadeniz'i etkileyecek. Yağış anında rüzgar da çok kuvvetli esecek. Batı Karadeniz'de yıldırım tehlikesi olduğundan pazar günü geniş arazilerde bulunmamaya dikkat edilmeli.


ÇEŞME VE BODRUM'DA FIRTINA

Pazar günü Ege'de fazla yağış yok. Yağışlar sadece Kütahya çevresinde bekleniyor ama bölge serinlemeden etkilenecek. Yarın hava güneşli ve çok sıcak. Pazar günü karayel Çeşme'de çok kuvvetli, Bodrum'da fırtına şeklinde esecek ve bu günlerde 35 derece olana hissedilen sıcaklık 24-25 dereceye inecek. 

İç Anadolu'da yarın 35 dereceye yakın sıcaklık var, pazar günü ise Eskişehir, Kırıkkale, Konya arası 10 derece serinleyecek. Kuzeyde yağmur da olacak. 

Akdeniz yarın da güneşli olacak, Antalya 35 derece. Serinleme Akdeniz'i daha az etkileyecek, sadece pazartesi biraz düşüş var. 


İSTANBUL'DA GÜNDÜZ GÜNEŞ, GECE YAĞMUR

İstanbul'da yarın gündüz güneşli ve 28 derece olacak. En kuvvetli yağış yarın gece yarısı özellikle saat 3.00 ile 6.00 arasında ve yer yer gökgürültüsüyle birlikte yağacak. Karayel de kuvvetli esecek. Pazar günü hava bulutlu yağış daha aralıklı ve daha zayıf yağacak, Sıcaklık 19-20 derece hissedilecek. 


YENİ HAFTADA GÜNEŞ AZ

İstanbul'da yeni haftada güneş fazla görülmeyecek ve sıcaklıklar 25 dereceyi geçmeyecek. Pazartesi ve çarşamba günü de kentin bir bölümünde, daha çok Karadeniz'e yakın ilçelerinde kısa süreli yağmurlar devam edebilir. 


ANKARA'DA SICAKLIK 11 DERECE DÜŞÜYOR

Ankara yarın güneşli 33 derece. Pazar günü sıcaklık 22 dereceye inecek, daha çok kentin kuzeyinde Kızılcahamam tarafında orta şiddette yağmur olacak. 


İZMİR 24 DERECEYE İNECEK

İzmir yarın güneşli 35 derece. Pazar günü kuvvetli rüzgar var ama hava çok kapanmayacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye inecek. 

Yeni haftada sıcaklıklar kuzeyde ortalamanın altında, Ege Bölgesi ve güneyde ise ortalamalar civarında olacak. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24