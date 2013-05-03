Sıcaklık yerini yağışlara bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın ve hafta sonunda da bütün yurtta normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Bu hafta içerisinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Hatay’da 37, Adana ve Antalya’da 36, Aydın’da 35, Manisa’da 34, İzmir’de 32, İstanbul’da 29 Ankara’da 28 derece olduğu belirtildi.

Bu hafta sonunda da bütün bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık, iç bölgelerde öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise kısa süreli ve yerel sağanak geçişlerin olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının, önümüzdeki hafta başından itibaren doğu bölgelerinde görülecek yağışlarla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak iç ve batı bölgelerde önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı.