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Yaşam

Sıcaklık 6-8 derece düşüyor

Yurt genelinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - Hava sıcaklığı ülke genelinde 6-8 derece azalacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı bölgelerimizde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetlice esecek.


Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım vb) tedbirli olunması gerekmektedir.


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