Sıcaklık 20 dereceye çıkıyor

T24 - Kar, yağmur ve soğuk derken hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde 20 dereceye ulaşması bekleniyor. Artışın, kuzey ve iç kesimlerde 4 - 6 derece olması bekleniyor



Türkiye’nin batı bölgelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini yavaş yavaş sıcak havaya bırakıyor. Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin getirdiği sıcak havayla birlikte Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklık yer yer 20 derecenin üstüne çıkacak. Marmara’da ise cumartesi yağmurla birlikte sıcaklığın 17 dereceyi bulması bekleniyor.



Akdeniz üzerinden sıcak hava akımı getiren alçak basın sisteminin ülkenin batı bölgelerinde hafta sonuna kadar etkili olacağını belirten uzmanlar, bunun normal olduğunu dile getirdi.





Pazara kadar sıcak



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİGM) Hava Tahmin Dairesi uzmanları, batı bölgelerinde zaman zaman yağmur geçişleri görülmesine rağmen bugünden itibaren havanın ısınmaya başlayacağını ve sıcak havanın pazar gününe kadar etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 - 6 derece artacağını belirten DMİGM yetkilileri, Akdeniz ve Ege bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 20 derecenin üstüne çıkmasının beklendiğini, bunun da normal olduğunu söyledi.





Küresel ısınma



İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üstü olduğunu söyledi. Prof. Şen, “Sıcaklıklarda zaman zaman bu tür dengesizlikler olabilir. Bunlar biraz da küresel ısınmanın bölgemizdeki etkileri. Bunları daha sık göreceğiz. Ayrıca Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava akımı ve zaman zaman şiddetlenecek lodos nedeniyle toz bulutları da görülebilir” dedi.





İpsala’da uyarı



Meriç Nehri ve Ergene Nehri’nin debisinin giderek artması üzerine İpsala ilçe merkezi ve beldelerde yaşayan halk, anonslarla uyarıldı. Meriç Nehri, Uzunköprü ilçesinde yatağından taşarak tarım alanlarına yayıldı. İlçeden geçen Ergene Nehri’nin debisi de artmaya başladı.





