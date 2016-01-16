Sıcaklık 15 derece düşecek, kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak

Yılbaşında tüm yurdu etkisi altına alan ve 5 gün süren soğuk hava dalgası ile karyağışı, ikinci kez Türkiye’nin kapısını çalacak.

Son tahminlere göre İstanbul'da 16 Ocak 2016 Cumartesi günü şiddetli rüzgar bekleniyor. Kentte beklenen hava sıcaklığının en düşük 10 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin 17 Ocak 2016 Pazar günü tahmininde ise İstanbul'da çok kuvvetli yağmur görünüyor. İstanbul yağmurun etkisi altına girerken, aynı gün beklenen kar yağışının Trakya'dan yurda giriş yapacağı ifade ediliyor.

İstanbul yeni haftaya 'yoğun kar yağışı' altında girecek. Kentte beklenen en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin edilirken, İstanbul'un yanı sıra, İzmir ve Ankara'da da kar yağışı görülecek.

Akdeniz’den gelecek olan yağışlı hava bugün ve pazar günü etkili olurken, hızı saatte 80 kilometreye varan lodos fırtınası görülecek. Pazartesi ise kuzeybatıdan gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 15 derece birden düşecek. İki hava kütlesinin karşılaşmasının yoğun kar yağışına neden olması ve birçok bölgede sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı ve soğuk hava, 22 Ocak’a kadar devam edecek. Türk Hava Yolları ise, lodos nedeniyle dün ve bugün 75 seferini iptal etti.

Uzmanlar ne diyor?

Meteorologlara göre havanın 15 derece düşmesinden çok, bu mevsimde 15 dereceyi bulması anormal:

Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Barış Özgün: “Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sıcaklıkları birden düşürecek. İstanbul’da yükseklerde kar kalınlığı 20, Ankara’da 20-30 cm’yi bulacak. Hızlı sıcaklık düşüşleri kış periyodunda 2-3 defa olabilir.”

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: “Sıcaklıkların kademeli düşüşü kış mevsiminde olağan. Ancak küresel iklim değişikliğiyle fırtınaların şiddeti arttı. Şu an Avrupa’nın üzerine çöken yüksek basınçlı hava var. Kuzeyden gelen kutupsal hava, Akdeniz’in sıcak suyu ile buluşuyor. İşte bu yağışların oluşmasına sebep oluyor.”

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: “Kış mevsiminin en soğuk yüzünü gösterdiği tarihteyiz. Bunlar iklim değişikliğiyle alakalı hava olayları. İtalya’da, İspanya’da hâlâ sıcaklıklar 12-15 derece dolaylarında. Anormal olan bu aslında. 1937 yılından bu yana ilk defa ocak ayında bir tropikal tayfun yaşandı Atlantik’te. Tayfunlar genelde bahar aylarında olur. Bu hava olaylarının en önemli nedeni de iklim değişikliği.”