Sıcaklar Japonya'yı da kavuruyor



Kavurucu yaz sıcakları Japonları da muzdarip etti. Japon afet yardım teşkilatının verilerine göre geçen hafta 11 600 kişi güneş çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2008 yılından beri yapılan kayıtlara göre sıcak nedeniyle hastaneye düşenlerin sayısı hiç bu kadar fazla olmamıştı. Güneş çarpan ve büyük çoğunluğunu 65 yaşın üzerindekilerin oluşturduğu hastalardan 25'i kurtarılamadı. Japon adalarının büyük bir bölümünde ısı 35 dereceyi aşarken rutubet nedeniyle sıcaklık çok daha yüksek hissediliyor. Japonya İçişleri Bakanı Sanae Takaichi, nüfusun hızla yaşlandığı Japonya'da ileri yaştakilerin bol su içmesi ve yorgunluktan sakınması gerektiğini söyledi.