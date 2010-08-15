Sıcaklar daha ne kadar sürecek?

T24 - Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre il ve bölgelerde hava sıcaklıkları... Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir.



Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.





Yüksek sıcaklık uyarısı



Hava sıcaklığının; mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.







Bazı illere göre hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34



ANKARA: Az bulutlu ve açık 37



İZMİR: Az bulutlu ve açık 36



ANTALYA: Az bulutlu ve açık 34



SAMSUN: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 32



ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 30



DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 41





Bölgelerde hava durumu





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.



BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Ordu ve Giresun çevreleri, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.