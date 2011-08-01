Sıcak havalarda na giyilmeli?

T24 - Prof. Recep Akdur: Pamuk, keten ve doğal liflerden yapılmış, havalandıran ve ter emen kumaşlardan yapılan elbise giyilmeli

Hülya Karabağlı / Ankara



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, kavurucu sıcaklarda bedenin ısı derecesinin yükselmemesi için kıyafet uyarısında bulundu. Sıcaklığın yüksek olduğu havada bedenin dışarı ısı atmasının zor olduğuna dikkat çeken Akdur, “Uygun elbiseler giyilmez ise, bu zorluk daha da artar ve bedenin ateşi yükselir. İnsanın sağlığı bozulur”. Akdur’a göre, sıcaktan olumsuz etkilenmemek için, pamuk keten ve yün gibi doğal liflerden yapılan, havalandırma ve ter emme özellikli kumaşlardan yapılan elbise giyilmeli.





'Beden ısısı 36,5 dereceyi aşmamalı!'



Bedenin normal sıcaklığı 36.5 derecenin korunmasının önemi olduğunu anlatan Akdur’un dikkat çektiği çarpıcı notları şöyle:



-Sıcaklığın yüksek olduğu havalarda bedenin dışarıya ısı atması zorlaşıyor. Eğer uygun elbiseler giyilmez ise bu zorluk daha da artıyor ve bedenin ateşi yükseliyor. İnsanın sağlığı bozuluyor.



-Sıcak havalarda bedenin ısı atması zor, giysiler bu zorluğu daha da zorlaştırmamalı.



-Cildin ısı atmasını kolaylaştırmak ve ona yardımcı olmak için, sıcak mevsimlerde hava geçirgenliği ve ter emiciliği yüksek, çevre ile iyi izolasyon yapan kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli.



-Doğal liflerden (pamuk.keten.yün) yapılan kumaşların hava geçirgenliği ve ter emme yeteneği daha yüksek. Bu nedenle de sıcak havalarda doğal kumaşlar özellikle de pamuk ve keten tercih edilmeli.





Sentetik kumaş yasak



-Sıcak havalarda hava geçirgenliği, ter emiciliği ve izolazsyon yeteneği düşük olan sentetik kumaşlardan yapılan elbiseler kesinlikle giyilmemeli.



- Güneşi daha az soğuran ve açık renkli elbiseler giyilmeli. Açık alanlarda giyilen koyu elbiseler güneşi daha çok soğurarak kendisi ısınır ve bu nedenle de cildin ısı atmasını daha da zorlaştırır.



-Seyrek dokunmuş ve ince kumaşlar hem yeterince ter emmez, hem de güneşten yeterinde korumaz bu nedenle tercih edilmemeli.





'Streç giyilmemeli'



-Sıcak havalarda giyilecek elbiseler havalandırmaya müsait yapıda biraz gevşek dokunmuş ancak ter emmesi için de yeteri kalınlıkta olmalı.



- Elbiselerin biraz bol olması tercih edilmeli. Bol elbiselerin hem havalanması daha iyi hem de izolasyon kabiliyeti daha yüksektir. Aksine bedeni sıkan ve streç elbiselerin hem havalanması daha zor hem de cildi sıktığı yerde kan dolaşımını yavaşlatması nedeniyle cildin ısı kaybını zorlaştırırlar.





