Sıcak havalara dikkat

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Geçtiğimiz yıl pek çok insan hayatını kaybetti

Sıcakların aşırı yükselmesi sonucu geçtiğimiz yıllarda Avrupa ülkelerinde ve ABD’de binlerce insan yaşamını kaybetmiş, pek çok insan hastalanmıştı. Aşırı sıcakların sağlığımızı olumsuz etkilememesi için de bir dizi bireysel önlem alınması gerekiyor. Sıcakların artması ile sorun olabilecek sağlık sorunları ve bunlar ile ilgili öneriler şu şekilde özetlenebilir:



Sıcak çarpması belirtilerine dikkat!

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan güneş çarpması, sıcaklığın yükselmesi ile önemli bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Yüksek ateş, terleyememe, komaya kadar giden sinir sistemi bozuklukları, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı, nabız hızlanması ilk belirtiler olabilirken, algılama ve koordinasyon yeteneğinin bozulması, görme netliğinde bozulma, göz çukurlarının belirginleşmesi, bilincin kaybolması ileri belirtilerdir. Derhal bir sağlık merkezine başvurulmalıdır.



Sıcak kramplarını önleyin

Genellikle kol ve bacaklarda veya karında aşırı sıcaktan tuz kaybı ile birlikte sıcak krampları görülebilir. 1-2 bardak tuz içeren sıvı verilmeli, kramp girmiş kasa masaj yapılmamalıdır.



Öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın



Güneş ışınlarının uzun vadede deri kanserlerine neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde korunulmalı, bunun için gerekirse koruyucu kremler kullanılmalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp, şeker ve tansiyon hastaları zorunlu olmadıkça sıcaklığın en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalıdır.



Sıvı tüketiminizi havaya göre ayarlayın

Bol su ve sulu gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Sindirimi kolay hafif besinler tercih edilmeli, günde en az 2-2.5 lt su tüketilmeli, gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Çok sıcak havalarda ve aşırı egzersiz durumlarında bu miktar artırılabilir. Susamamış olsanız bile su içilmelidir, susamak vücudun su ihtiyacını belirten güvenilir bir işaret değildir.





Özel durumu olanlar 2 kat özen göstermeli

Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olanlar dışında gıdalarla tuz alımı arttırılmalıdır. Tuz kısıtlaması yapmak zorunda olanlar ise sıvı ve tuz kaybı konusunda dikkatli olmalıdırlar.



Aşırı egzersizden kaçının

Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde aşırı egzersizden kaçınılmalıdır. Açıkta çalışmak zorunda olanlar mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamaya, sık sık bol sıvı ve mineral almaya dikkat etmelidirler.



Kıyafet seçimi doğru yapılmalı, hafif, teri emen, ince, pamuklu, bol giysiler giyilmelidir. Geniş kenarlı şapkalar güneş ışınlarından korunmada yararlı olabilir. Ayaklarda mantar oluşumunu engellemek için pamuklu çoraplar giyilmeli, ayaklar her gün yıkandıktan sonra iyice kurulanmalıdır.



Bol bol duş alın

Sıcak havalarda serinlemek için duş almak iyi bir seçenek olacaktır. Böylelikle kişi hem ferahlamış hem de sıcak havanın olumsuz etkilerini üzerinden atmış olur. Duş alma süresi için 5 dakika yeterlidir. (Cnntürk)