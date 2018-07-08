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Sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) SICAK havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti

08 Temmuz 2018 17:16

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) SICAK havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti.  Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak serinlemeyi tercih etti.  Serinlemek için denize atlayan bir kişi ise akıntıya kapılınca denizden çıkamadı.  Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen deniz polisleri genci can simidi atarak denizden çıkardı. 

(FOTOĞRAF)

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