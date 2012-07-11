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Yaşam

Sıcak hava dalgası kavuracak

Cezayir ve Tunus üzerinden gelen sıcak hava dalgası Balkanlar'ı aşarak Türkiye'yi etkileyecek

11 Temmuz 2012 19:50

 

Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu ve bunaltıcı sıcaklar, Cezayir ve Tunus'tan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte etkisini arttıracak.
 
Uzmanlar, hava sıcaklığında 4 ile 8 derece arasında artış yaşanacağını belirterek, belli saatler dışında vatandaşların dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.
 
İstanbul'da sıcaklık pazar ve pazartesiye günleri 36 dereceye çıkacak.
 
Ankara’da ise termometreler 37-38 dereceyi gösterecek.
 
İzmir'de sıcaklığın hafta sonu gölgede 40 dereceye çıkması bekleniyor.
 
Pazartesiye kadar hızla artacak sıcaklıkların salıdan itibaren yerini ani bir serinlemeye bırakmaya bekleniyor.
 

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