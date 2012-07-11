Sıcak hava dalgası kavuracak

Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu ve bunaltıcı sıcaklar, Cezayir ve Tunus'tan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte etkisini arttıracak.

Uzmanlar, hava sıcaklığında 4 ile 8 derece arasında artış yaşanacağını belirterek, belli saatler dışında vatandaşların dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.

İstanbul'da sıcaklık pazar ve pazartesiye günleri 36 dereceye çıkacak.

Ankara’da ise termometreler 37-38 dereceyi gösterecek.

İzmir'de sıcaklığın hafta sonu gölgede 40 dereceye çıkması bekleniyor.

Pazartesiye kadar hızla artacak sıcaklıkların salıdan itibaren yerini ani bir serinlemeye bırakmaya bekleniyor.