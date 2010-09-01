-SICAK HAVA AMBALAJLI SU SATIŞINI ARTIRDI ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Her yıl yüzde 4-5 oranında büyüdüğü belirtilen ambalajlı su sektöründe, bu yıl ki büyümenin görülen aşırı sıcaklar nedeniyle beklenenin üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Ambalajlı Su üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Adnan Çavuş, yaptığı açıklamada, ambalajlı su sektörünün Türkiye'de yılda yüzde 4-5 oranında büyüdüğünü ancak geçen yıl krizinde etkisi ile sektörün yüzde 2 civarında büyüdüğünü söyledi. Bu sene sıcakların, aşırı şekilde uzun süre yüksek seyretmesinin su satışlarına da yansıdığını ifade eden Çavuş, ''Yılın ilk yarı rakamları ile baktığımızda sektörün yüzde 3-4 civarında büyüme göstermesini bekliyorduk. Ancak satışlar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti'' dedi. Dünya genelinde ambalajlı su tüketiminin halkın refah ve bilinç seviyesi yükseldikçe devamlı artma eğilimi gösterdiğinin altını çizen Çavuş, Türkiye'de de pazarın bu yönde geliştiğini bildirdi. Türkiye'de geçen yıl 9 milyar litreye ulaşan su pazarı hacminin bu yıl sonunda 9,6 milyar litre olmasının beklendiğini belirten Çavuş, şöyle konuştu: ''Sektörde kişi başına düşen yıllık tüketim oranı geçen yılın rakamlarına göre 126 litreyi bulmakta. Fransa'da yıllık kişi başı tüketimin 142 litre, İtalya'da 176 litre, İspanya'da 143 litre olduğunu göz önüne aldığımızda, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artma potansiyeli olduğunu öngörebiliriz. Zaten sektör her yıl biraz daha büyüyor. Ancak bu yıl potansiyelin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde aşırı sıcaklar etkili oldu. Satışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin olumlu yansımalarını, hem yıl sonunda hem de gelecek yıllarda görmeyi umuyoruz.'' Çavuş, tüketicilerin ambalajlı su alırken, öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından izni olup olmadığına, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Satın alınan suyun 4 ayrı yerinde etiketinde, gövdesinde kabartma yazıyla, emniyet bandında ve kapağında suyun markasının bulunmasının yanı sıra, yine etiket bilgilerinde cinsi, üretim adresi, suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler mutlaka yer alması gerektiğini hatırlatan Çavuş, ''İmal ve son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, şirket logosunun ayrıca damacana ambalaj üzerinde kabartma ile yazıyor olması gerekiyor. Sular açıldıktan sonra ise kuru, serin hava koşullarına sahip ve güneş ışığından uzak bir ortamda muhafaza edilmelidir'' dedi. -AŞIRI SICAKLAR VÜCUTTA 8 LİTRE SU KAYBINA NEDEN OLABİLİR- Çavuş, aşırı derecede hissedilen sıcak havanın etkisi ve Ramazan nedeniyle insan vücudunda günde yaklaşık 8 litre su kaybının gerçekleşebileceğini de bildirdi. Yüksek sıcaklık, nem, direkt güneşe maruz kalmak ve sıcak havada yapılan fiziksel aktivite önemli miktarda su kaybına sebep olacağını anımsatan Çavuş, ''Bilmemiz gereken en önemli şey kendimizi susuz hissedene kadar geçen zamanda vücudumuzun çoktan susuz kalmış olacağıdır. Özellikle çocuk ve yaşlılardan oluşan hassas grubun vücudun su dengesini sağlamak için yeterli miktarda su tüketmeleri çok önemli. Ramazan ayının bu sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle vücudumuzun elektrolit dengesini karşılayabilmek için sahur ve iftarda belli aralıklarla yeterli miktarda su aldığımızdan emin olmalıyız'' dedi. Çavuş, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesine (EFSA) göre suyun, vücut sıcaklığını kontrol altına almada en etkili yöntem olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Kişilerin su ihtiyacı cinse, aktivite düzeyine, çevresel koşullara bağlı olarak değişmektedir. EFSA, ortalama sıcaklıklarda ve orta düzeyde aktivite yapan kadınlara günde 2 litre erkeklere ise günde 2,5 litre su alımını tavsiye etmekte. EFSA ayrıca 'aşırı hava sıcaklıkları ve fiziksel egzersiz durumunda su kaybının günde 8 litreye kadar çıkabileceğini ve bunun yeterli miktarda su alımı ile karşılanması gerektiğini' açıklıyor. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda terleme ve nefes alma ile kaybedilen suyu yerine koymak için daha fazla su tüketilmelidir.''