-SİBİRYA'NIN EN BÜYÜK AVM'SİNİ RÖNESANS AÇTI NOVOSIBIRSK/ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Rönesans Holding'in iştiraki olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ABD'li ortağı AGP şirketi tarafından inşa edilen, Rusya'nın üçüncü büyük şehri, Sibirya'nın da gözde yerleşim alanı Novosibirsk kentinde yaklaşık 150 bin metrekarelik alanı sahip, ''Aura'' isimli Alışveriş Merkezinin (AVM) resmi açılışı yapıldı. Önceki gün gerçekleşen açılış törenine, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Novosibirsk Belediye Başkanı Vladimir Filipovich Gorodetskiy, AGP yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, 150 bin metrekare inşaat alanına, 61 bin metrekare de kiralanabilir alana sahip AVM'de 211 mağazanın bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Merkezin inşaatının 2008 yılında başladığını, fakat küresel ekonomik kriz nedeniyle bir süre duraklama yaşandığını anlatan Ilıcak, yaklaşık 150 milyon dolara mal olan AVM'nin Sibirya'nın en büyük alışveriş merkezi durumunda olduğunu söyledi. Zor bir coğrafyada herhangi bir maliyet artışıyla karşılaşmadan yatırımı başarıyla tamamladıklarını ifade eden Ilıcak, ''Sibirya'nın en büyük AVM'sini başarıyla tamamlamaktan mutluyuz. Bu yatırım için Avrupa Kalkınma Bankasından (EBRD) 60 milyon avro kredi almıştık. Onlar da bu projeden son derece memnun kaldılar'' diye konuştu. -''YÜZDE 96 KİRALAMA ORANI ÇOK İYİ BİR ORAN''- Aura AVM'nin yüzde 96 kiralama oranıyla açıldığına işaret eden Erman Ilıcak, ''Türkiye'de bir AVM ortalama yüzde 70-80 doluluk oranıyla açılır. Bu rakam düşünüldüğünde yüzde 96 çok iyi bir oran'' diye konuştu. Genç nüfusu ve artan gelir düzeyi ile AVM konusunda Rusya'nın iyi bir pazar olduğunu ifade eden Ilıcak, ''Ülkede bu sektörde dominant hale gelmiş bir oyuncu yok. Biz boşluğu doldurmak istiyoruz'' dedi. Halen St. Petersburg'da ofis ve iş merkezlerinden oluşan 9 adet projenin bulunduğunu, bunlardan 5'inin açıldığını, 4'ünün ise inşaat aşamasında olduğunu belirten Ilıcak, ayrıca Soçi ve Tyumen şehirlerinde konut, Surgut şehrinde de AVM projesinin bulunduğunu kaydetti. Ilıcak, önümüzdeki 3-5 yıl içinde Türkiye'de ve Rusya'da en büyük ticari gayrimenkul geliştiricilerden biri olmayı hedeflediklerini de vurguladı.