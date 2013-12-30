Sibirya'da 3500 yıllık gizemli mezar

Sibirya’da bulunan antik mezarlarda birlikte gömülmüş kadın ve erkek iskeletleri bulundu. Uzmanlar, 3 bin 500 yıl öncesine ait olan ve bazıları birbirine bakan ve el tutuşan iskeletlerin neden böyle gömüldüğünü ortaya çıkarmaya çalışıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Rus araştırmacılar, Sibirya’nın Novisibirsk bölgesinde yer alan Staryi Tartas köyünde, binlerce yıl öncesine ait 600 mezar ortaya çıkardı. 3500 yıl öncesine ait mezarların bazılarında, çiftler yüzleri birbirine dönük ve el tutuşurken; bazılarında da kadın ve erkek çocuklarıyla gömülmüş bir şekilde bulundu.

Araştırma ekibinin başında yer alan Vyacheslav Molodin, iskeletlerin neden bu pozisyonlarda ve beraber gömüldüklerinin büyük bir sır olduğunu belirtti.

Siberian Times gazetesine konuşan Molodin, mezarların Andronovo kültürünü yansıttığını belirtti. Bu kapsamda, ölen bir erkeğin eşi, öldürülerek onunla birlikte gömülüyor veya genç bir kadın kurban edilerek cinsel bir pozisyonda sanki erkekle berabermiş gibi erkeğin yanına defnediliyordu.

Rusya Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Molodin, erkeğin ölmesinin ardından eşinin de öldürülerek gömülmüş veya mezarların sonradan açılarak başka insanların da defnedilmiş olabileceğini belirtti.

Çocuklarla beraber gömülen erkek ve kadının daha doğal ve anlaşılır olduğunu belirten Molodin, M.Ö 17 ve 14'üncü yüzyıllara ait iskeletlerin, aynı zamanda 'çekirdek aile yapısının' ilk örneklerini temsil ettiğini belirtti.

Araştırmacılar, iskeletlerin sırrını çözmek için DNA analizi ve diğer bilimsel deneyler gerçekleştirecek.

Rusya Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Molodin, erkeğin ölmesinin ardından eşinin de öldürülerek gömülmüş veya mezarların sonradan açılarak başka insanların da defnedilmiş olabileceğini belirtti.

Çocuklarla beraber gömülen erkek ve kadının daha doğal ve anlaşılır olduğunu belirten Molodin, M.Ö 17 ve 14'üncü yüzyıllara ait iskeletlerin, aynı zamanda 'çekirdek aile yapısının' ilk örneklerini temsil ettiğini belirtti.

Araştırmacılar, iskeletlerin sırrını çözmek için DNA analizi ve diğer bilimsel deneyler gerçekleştirecek.