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Dünya

Sibirya'da 25 katlı bina alev alev yandı

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 120 dairenin bulunduğu 25 katlı bir binada yangın çıktı, bina kullanılamaz hale geldi

21 Eylül 2014 20:02

Rusya’nın Sibirya bölgesi kentlerinden Krasnoyarsk’ta bulunan 25 katlı bir bina tamamen yandı. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, bina sakinlerini anında tahliye ettiklerini ifade etti.

Rus haber ajansları, yangının binanın 18. katında çıktığını bildirdi. Acil Durum Bakanlığı Krasnoyarsk Bölge Sözcüsü Aleksandr Yakimov, binanın yarısından çoğunun yandığını kaydetti. Yerel basına göre bina tamamen yandı.

CHA’da yer alan habere göre, bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu. Yangının bir kaç saat sonra söndürüldüğü kaydedildi. Alevlerin söndürülmesinde helikopter de kullanıldı.

2011 yılında yapılan binada 120 daire bulunuyordu.

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