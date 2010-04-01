Siber saldırılara karşı kapsamlı tatbikat

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve TÜBİTAK, Türkiye'de kurum ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerine yönelik bilgi sızması, bilgisayarın çökertilmesi, web sitesinin ele geçirilmesi gibi siber saldırılara karşı savunma gücünü tespit için tatbikat yapacak.



Ekim ayında yapılması planlanan ve 4 sürecek ''Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı''na kamu kurum ve kuruluşları, elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler ve özel sektör kuruluşları katılacak. Tatbikatta, ''siber saldırı senaryoları'' hazırlanacak ve bu senaryolar çerçevesinde kamu kurumlarının alması gereken önlemler masaya yatırılacak.



BTK Başkanı Acarer, 2006 yılında, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla yürütülen ''e-Dönüşüm Türkiye Projesi'' kapsamında 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlandığını hatırlattı. Acarer, Eylem Planı'nda yer alan ''Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı'' başlıklı 88 numaralı eylem ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsüne (UEKAE) ''Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi (TR?BOME) kurma görevi verildiğini söyledi.



Acarer, 10 Kasım 2008'de çıkartılan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile BTK'ya ''bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi, izinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması, kişisel veri ve gizliliğin korunması ve elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması'' görevlerinin verildiğine dikkati çekti. Bunun üzerine, TÜBİTAK?UEKAE, elektronik haberleşme işletmecilerinin katılımını da sağlamak amacıyla, BTK'ya ''Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı 2010''u birlikte düzenleme teklifinde bulunduğunu ifade eden Acarer, şunları kaydetti:



''Elektronik Haberleşme Kanunu ile bilgi, şebeke ve haberleşme güvenliği konularında görevlendirilen Kurumumuzun, Bilgi Toplumu Eylem Planı doğrultusunda siber güvenlik konusunda çalışmalar yapan TÜBİTAK UEKAE ile işbirliği içinde, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren istekli işletmecilerin katılımını da sağlayarak Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı'nı düzenlemesi, ülkemizde siber güvenlik konusunda idari, teknik ve hukuki kapasitenin geliştirilmesine ve farkındalık oluşumuna önemli katkılar sağlayacak.



'Ulusal Bilgi Güvenliği Tatbikatı', iki gün katılımcı kurum temsilcilerinin bulunacağı ortak bir alanda, iki gün ise kurum temsilcilerinin kendi kurumlarında bulunacağı ortamda olmak üzere toplam dört gün sürecek.''









