’Siber saldırılara geçit yok’’

Evden veya farklı ortamlardan mobil iletişimin günümüzde giderek artması nedeniyle, siber saldırılara karşı hem kendimizin hem de çalıştığımız şirketin veri ve erişim güvenliği büyük önem kazandı.

Türkiye merkezli, 7 ülkedeki 13 şirketiyle küresel pazarın önemli bir oyuncusu olan Mikrolink şirketinin, 20 yıllık birikimiyle geliştirdiği siber saldırılara kesinlikle izin vermeyen iki yeni nesil teknoloji sektörde çığır açtı.

Günümüzde artık çoğumuzun yaşam şekline dönüşen ‘’Evden veya farklı ortamlardan mobil bağlanarak şirket verilerine veya online eğitim kurumlarının ağlarına uzaktan erişim’’ zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bu gelişmeler siber saldırıları, veri güvenliğini ve verilerin güvenli yedeklenmesi ile geri yüklenmesini BT dünyasının en önemli konuları haline getirdi.

Her bireyin daha fazla veri üretmeye başlamasıyla veri tabanı ve veri transferi de her geçen gün katlanarak büyüyor. Artan bilgi yoğunluğu ve akışı yaşamımızı kolaylaştırsa da, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, veri güvenliği açısından bağlantının ve uzaktan erişimin güvenli olması, şirketler ve bireyler için büyük önem taşıyor.

Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, bu alandaki yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Açık Holding’in, 7 ülkedeki 13 şirketiyle iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ‘’Mikrolink’’ şirketi, geleneksel VPN sisteminin gelecek neslin yeni VPSC teknolojisini geliştirerek, BT güvenliğinin en büyük iki temel sorununa çözüm getirdi: Birincisi, kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim ve iletişim, ikincisi de yeni nesil güvenli veri yedekleme ve geri yükleme. Küresel pazarda çığır açan bu yeni teknolojiler, dışarıdan müdahale ve manipülasyona kesinlikle izin vermeyerek, siber saldırıları daha oluşmadan engelliyor."

Türkiye siber saldırılarda 5’inci sırada

"Türkiye 2019 yılında, dünyada siber saldırıların hedefi olan 5’inci ülke oldu ve bir önceki yıla göre %33 daha fazla yapılan veri ihlalinde, 1 milyondan fazla kişi hasar gördü. Ülkemizdeki bilgisayarların %42’sinde yazılım açığı bulunması ve kullanılan zayıf şifreler, hem kişisel verilerinize hem de çalıştığınız şirketin verilerine ulaşmaya çalışan siber suçlularına kolay bir zemin sunuyor."

Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak

Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak

Milli, yerli ve rakipsiz

Mikrolink olarak, veri güvenliği ve siber saldırılara karşı yüksek düzeyde güvenlik sağladıklarına dikkat çeken Beste Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin ve Avrupa’nın büyük kurum ve şirketlerinin de tercihi olan iki ürünümüzle, bilişim sektöründe anahtar bir rol üstleniyoruz. Milli, yerli ve rakipsiz ürünlerimizle elde ettiğimiz başarıyla, küresel pazarda yakından takip edilen bir teknoloji şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz."

Veri güvenliğinde çözüm bizde

"Geliştirdiğimiz yeni nesil sayTRUST VPSC (Virtual Private Secure Communikation), geleneksel VPN (Virtual Private Network) teknolojisine göre, kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim sağlayan geleceğin teknolojisidir. Siber saldırı veya manipülasyona izin vermeyen, yüksek güvenli iletişim, erişim ve veri transferi çözümüdür. VPN uygulamaları ile çalışan kullanıcılar, LAN-LAN metoduyla şirket ağına güvenli olmayan bir ortamdan bağlandıkları için,hem kendi verileri, hem de şirket verilerinin güvenliği açısından siber suçlularına kolay bir zemin oluşturmaktadırlar. sayTRUST’un sekiz katmanlı güvenlik sistemi, hem sunucunuzun RAM’ini, hem de bağlantı hattını koruma altına alarak, siber saldırıları baştan oluşmadan engeller. Hiçbir zaman bir ağdan başka bir ağa (Network to Network) bağlantı kurulmadığı için, VPN’le yaşanan kullanım ve güvenlik sorunlarına VPSC teknolojisi izin vermez.

BT altyapıları için yüksek güvenlik ve performans sunan diğer ürünümüz sayFUSE (Fast Universal Storage Engine) ise, yeni nesil üst düzey veri yedekleme ve geri yükleme platformudur. Sektörde, saatte 50 TB depolama ve 18 TB fiziki veri yedeklemesi yapan tek cihazdır. Güvenli, hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir sunucu olan sayFUSE, depolama, yedekleme ve arşiv işlemlerini tek bir cihazda birleştirdiği için ciddi bir enerji ve alan tasarrufu sağlar. "

Geleceği şekillendiriyoruz

Beste Uçak, Mikrolink olarak iş yaptıkları diğer alanlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bilişim teknolojileri şirketi olarak, ileri teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünlerle geleceği şekillendiriyoruz. 7 ülkedeki 13 şirketimizle dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye başta olmak üzere, bulunduğumuz ülkelerde Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Ericsson, Huawei ve Nokia gibi lider mobil operatörlerinin ve vendorların stratejik çözüm ortağıyız. Zayıf akım, fiber optik, network altyapı, kurulum, bakım, destek ve denetim hizmetleri veriyoruz. Almanya’daki şirketimizle, belediyeler, havalimanları, Deutsche Telekom ve Telefonica gibi kuruluşlarla çalışıyoruz. "

"Ayrıca fiber optik bağlantı ekipmanları üretimimiz dışında, özellikle veri merkezi çözümlerimiz, bina yönetim sistemlerimiz, bulut hizmetlerimiz, geliştirdiğimiz varlık sensörlerimiz ve BMS, PMS alanında sunduğumuz farklı ürün, çözüm ve hizmetlerle global pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz."