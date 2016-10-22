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Bilim / Teknoloji

Siber saldırılar nedeniyle İsveç hükümetinin sitesi de kapandı

Dünden bu yana dünya genelinde internet erişimini etkileyen DDOS saldırılarının kaynağı hâlâ tespit edilemedi

22 Ekim 2016 22:34

Dünya genelinde dün yaşanan ve belli başlı sitelerin açılma sorunu yaşamasına neden olan DDOS siber saldırılarından bazı hükümet siteleri de etkilendi.

Başta İsveç Hükümeti sayfası olmak bir çok resmi kuruluşun internet sayfalarına ulaşılamadı.

Ulaşılamayan sayfalar arasında sivil savunma kurumunun sayfası da bulunuyor. Siber saldırının doğrudan resmi kurumlara yapılmadığı, sayfaların kapanmasının nedeninin ABD'deki internet hizmet sağlayıcıya yönelik aşırı yüklenme saldırısından kaynaklandığı belirtildi.

Dün ABD'deki internet hizmet sağlayıcıya yapılan siber saldırı nedeniyle şirketi müşterilerinden The New York Times gazetesi, Paypal, Amazon, Twitter ve Spotify gibi internet sayfaları da etkilenmişti.

Siber saldırının nereden kaynakladığı ise henüz tespit edilemedi.

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