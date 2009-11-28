Rus kripto cihazlarını geliştiren mühendislerden Anatoliy Klepov, ‘telekulak’ı tüm yönleriyle anlattı. “Cebimizde mikrofon gezdiriyoruz. Pili çıkarılan telefon da dinlenir” diyen Klepov, ABD’nin, telekulak sayesinde Iraklı generallerin sırlarına ulaştığını ve Saddam Hüseyin’in generallerinin bu yüzden savaşmadan teslim olduğunu iddia etti.



Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Ordu’yla gizli servislerin haberleşmede kullandıkları Rus kripto cihazlarını geliştiren mühendislerden Anatoliy Klepov gündemdeki ‘telekulak’ tartışmasını teknolojik yönleriyle değerlendirdi. Klepov, iki yıl önce de verdiği demeçte “21. yüzyılın en güçlü silahı cep telefonudur” demişti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere görei Rus enformasyon uzmanı Klepov, Moskova’da Ankor firmasında verdiği bu ikinci röportajında da hiç tereddüt etmeden “Bu gidişle siber-kıyamet yakında kopacak” dedi. İşte Klepov’un açıklamaları:





Cepte mikrofonla geziyoruz



Rusya Meclisi Duma’da parti liderlerinden biri kürsüye çıkarak sansasyon yaratan bir bilgiyi duyurdu. Komünistlerin lideri Zyuganov, “Cep telefonunuzun pili yuvasından çıkartılmış olsa bile konuşmalarınızın dinlenebileceğini hayret içerisinde öğrenmiş bulunuyorum. Artık iki kişi arasında geçen konuşmanın üçüncü kulak tarafından dinlenmemesi için kırk kat yerin altına girmemiz lazım” dedi. Söylediği çok doğru. Çünkü günümüzde cep telefonunu sırf telefon olarak kullanan kişi sayısı yüzde 10’u geçmiyor. Herkes “smartphone” adı verilen, bilgisayar fonksiyonlu cihazları kullanmaya başladı. Böyle bir aletin ana pilini çıkarsanız bile içinde üreticinin koyduğu bellek muhafaza pili bulunuyor. Bu pilin içinde de cep telefonunu uzaktan çalıştırarak bir gün boyunca sahibinin dinlenmesi için yeterli enerji mevcut. Hepimiz cebimizde mikrofonla geziyoruz.





Dinleme istasyonu Türkiye’de



Rus-Gürcü savaşı sırasında, Gürcistan’a Batılı ülkeler tarafından verilen dinleme istasyonu ortadan kayboldu. Rusya “Bizde değil” derken, başka kaynaklar cihazın Gürcüler tarafından Türkiye’ye satıldığını iddia ediyor. Çatışma ortamında, teknik donanımlar bir anda ortadan kayboluyor. Sonra bu donanım, dünyanın başka bir ucundan çıkıyor.





Yeraltının yeni iş kolu oldu



Sadece Rusya’da açık kaynaklardan alınan bilgiye göre başkalarını dinleme işi 1 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiş durumda. Suç dünyasında başkalarını dinleme işi, kaçak silah ve uyuşturucudan sonra üçüncü gelir getiren iş haline geldi.





Sesleri taklit etmek çok kolay



Hiçbir ülkede, kişinin özel yazışma ve telefon görüşmelerini yasayla güvence altına almış değil. Devletler, kişinin telefon veya başka elektronik ortamda söz ve yazılı beyanlarının başkaları tarafından kasıtlı olarak değiştirilmesini önleme yönünde yasa çıkarmalı. Artık insanların sesleri birebir taklit edilebiliyor. Kötü emelli biri sintisayzır (synthesizer) adı verilen cihazı kullanarak başkasının sesini taklit edip, telefonda hiç söylemediği şeyler söylemiş gibi gösterebilir.





Pasif dinlemeler tespit edilemez



Devlet, büyük zarar veren aktif dinleme sistemleriyle mücadele etmeli. Bu sistem, telefonunuzdan sinyali aldığı gibi yine sizin telefonunuza çarpıtılmış bilgi içeren sinyal gönderebilir. Bu tür dinlemenin ortaya çıkarılması kolaydır. Günümüzde tüm devletlerin siber korsanlığa karşı gelebilecek donanımları var. Güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlayan, pasif dinleme teknolojisidir. Bu sistemde radyo misali bir cihaz istediği şahsın numarasını dinleyebilir. Buna karşı hiç kimse bir önlem alamaz, dinleyenin yeri de tespit edilemez. Bununla mücadele için, pasif dinleme cihazların satıldığı kara borsayı engellemek gerekir.



Hayali gerçek oldu





Kommersant gazetesi 50 bin dolar harcamayla 10 bin cep telefonunun 24 saat boyunca dinlenebileceğini yazdı. Bu noktadan hareketle, 140 milyon nüfusa sahip Rusya tüm vatandaşlarını dinlemek için 700 milyon dolar harcamak zorunda. Rusya gibi büyük bir ülkeyi dinlemek için 1 milyar dolardan az para gerekiyorsa, İsviçre gibi bir ülkeyi toptan dinlemek için çok daha az bir harcama yeterli olacaktır. Yüz yıl önce, elektronik haberleşme cihazlarının yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, Hitler ile kurmayı Göring’in hayal ettiği “toplumu denetleme sistemi” günümüzde gerçekleşmiş oluyor.



Londra dinleme merkezi





Yasadışı telekulak olaylarında ise dünya lideri şehir İngiltere’nin başkenti Londra. Bu şehir Rus oligarkların merkezi oldu. Londra’da 300 bin zengin Rus yaşıyor. En fakirlerinin serveti 100 milyon doların üzerinde. Londra’da öldürülen eski KGB ajanı Litvinenko, özel bir Rus işadamı adına Londra’da başka zengin Rusların telefon görüşmelerini dinleme istasyonu kurmuştu. Onu, telekulağa takılan bir Rus’un öldürttüğünü düşünüyorum.





ABD, generalleri dinledi, Irak’ı kolay teslim aldı



Bir devletin güvenliği o devlette yaşayan fertlerin haberleşme güvenliği toplamına eşittir. Bu düşünce idrak edildiğinde kötü gidişatın önüne geçilebilir. Devletler vatandaşların ne yaptığını ne konuştuğunu kontrol altında tutmaktan vazgeçmedikçe hiç kimse güvende sayılamaz. Siz toplumu kontrol altında tutmaya kalkışırsanız emin olun sizi de kontrol eden birisi muhakkak ortaya çıkacaktır. Irak’ta hava harekatından sonra kara harekatı yaşanmamasının sebebi de buna bağlı. Saddam hizmetindeki herkesi dinlemek istediği için Irak’taki sabit ve mobil telefon hatları dinlemeye açıktı. Dolayısıyla Amerikan istihbaratı Irak’taki tüm üst düzey yetkili ve ordu komutanlarını yatak odalarında ne yaptığına varıncaya kadar dinledi. Yüzlerce general hakkında yolsuzluk ve yüz kızartıcı davranışlarını içeren dosyalar hazırlandı. Kara harekatı başladığında doğrudan cephe hattında ABD istihbaratı Irak komutanlarına bu dosyalardan telsizle alıntılar okuyunca, komutanlar karşı koymadan teslim oldu. Yoksa dosyalar Saddam’ın eline geçecekti. Komutanlar da Saddam tarafından idam edilmek yerine ABD’ye teslim olmayı tercih etti.