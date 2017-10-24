Siber güvenlik konusu tüm boyutlarıyla ele alındı

İSTANBUL, (DHA)- SİBER güvenliği teknik, hukuki, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alarak akademik bir ortama taşımayı hedefleyen \"Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı\"nda \'Siber güvenlik\' uzmanları tarafından tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Birincisi düzenlenen konferans Siber Güvenlik Araştırmaları Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya bölümünün işbirliğiyle İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcı ve konuşmacının yer aldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Konferansta konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, \"Kim teknolojide zirveye çıkarsa daha mutlu, daha zengin ve daha başarılı olacaktır\" dedi. \"Hepimiz bilgisayar alanlarını kullanıyoruz ve farkında olmadan büyük bir ağın parçası haline gelmek zorunda kalıyoruz” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Okatan, bu ağa gelen bir saldırının büyük sorunlar çıkartabileceğine dikkat çekti.

Konuşmacılardan Assoc. Prof. Dr. Mitko Bogdonoski, siber ortamın sağladığı olanakların herkes için tehdit olabileceğini belirterek, siber güvenlik sorunlarının teknik ve insan kaynaklı olabileceğini; teknik sorunların çözülebileceğini, insandan kaynaklı sorunların ise insanların kendilerini güncelleyerek çözebileceğini vurguladı. Microsoft’ta siber güvenlik mühendisi olan Erdal Özkaya konuşmasında bilgisayarları artık bir silah olarak gördüğünü ve bir F-16 ile bir bilgisayar arasında hiç bir fark görmediğini ifade ederek korsanlığın bir hobi değil geliri çok olan bir iş alanı olduğunu kaydetti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya bölüm başkanı Deniz Akçay ve Mehmet Nuri Dursun ise \"Bilgi Harbi ve Türkiye\" başlıklı sunumlarında, yakın gelecekte devletlerarası mücadelenin siber alanda yoğunlaşacağını ve buna göre de devletlerin artık siber kuvvetler tesis etmeye başladıklarını açıkladı.

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