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Ekonomi

''SİBER DOLANDIRICILIK'' UYARISI ANKARA (A.A)

28 Mayıs 2011 17:07

-''SİBER DOLANDIRICILIK'' UYARISI ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla dolandırıcılığa karşı tüketicileri uyardı, ilgili kurumları da bu konuda önlem almaya çağırdı. TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yurt dışından ve yurt içinden siber saldırılara yönelik şikayetlerin çoğaldığını belirterek, saldırıların e-posta ve GSM yoluyla yapıldığını ifade etti. Çetin, şunları kaydetti: ''Fransa, İngiltere ve ABD kökenli gibi gözüken uluslararası dolandırıcılık örgütleri tüketicilere 'ödül kazandınız' e-postası gönderiyor. E-postada otomatik bir tarama sisteminde milyonlarca e-posta kullanıcı arasında bir lotarya çekildiği ve şanslı numara olarak kendilerinin 800 bin-1 milyon dolar tutarında ikramiye kazandığı, yapması gereken tek şeyin kimlik bilgileri ve adreslerini göndermek olduğu yazılıyor. Türkiye kökenli dolandırıcılar ise 'bankacılıkdüzenlemekurulu.com' adına yine e-posta göndermekte ve güvenlik nedeniyle banka bilgileri ve şifrelerini yenilemesini istenmektedir, GSM mesajı yoluyla 'kol saati kazandınız' türü mesajlarla dolandırmaktadırlar. Tüketicilerimiz, 'bilinçli tüketici' tavrı göstererek bu tür sahtekar ve dolandırıcıların oyununa gelmemelidir. Tüketicilerimiz eğer 'emeksiz yemek' ya da kolayca köşe dönme peşinden koşarlarsa eldekini de kaybedeceklerini her zaman hesap etmelidirler.'' Bu tür dolandırıcılık olaylarında Bilgi Teknolojileri Kurumu, EPDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, GSM operatörleri gibi ilgili kurum ve kuruluşlara da görev düştüğünü belirten Çetin, ''Anayasa hükümetlere tüketicileri koruma görevi vermiştir. GSM operatörleri ile BTK işbirliği içinde bu sahtekarları tespit edip, gereken cezaları almaları için yargıya teslim etmelidirler'' bildirdi.

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