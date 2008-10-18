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Sibel'in Can'ı yandı

Can, eski kayınpederi Selçuk Ural’a internet sitesinden destek çıkan Sacit Aslan’ı mahkemeye veriyor

18 Ekim 2008 03:00

Sibel Can; eski kayınpederi Selçuk Ural'ın ardından Sacit Aslan'a da kızdı! Can, internet sitesinde Ural'a destek çıktı diye Aslan'ı mahkemeye veriyor.

Geçen haftalarda Selçuk Ural'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara öfkelenen Sibel Can, Ural'ın ardından kendisini keşfeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'ı da mahkemeye verdi.

Eski kayınpederi Selçuk Ural'ın "Oğlum bu evlilikte, ihaneti de, sevilmemeyi de, kullanıldığını da gördü" sözleri üzerine harekete geçen Can, "Bizzat mahkemeye ben de gideceğim" açıklamasını yapmıştı. Can, şimdi de sahip olduğu internet sitesinde aleyhine yazılar yazan eski dostu Aslan ile de mahkemelik.

Ural’a destek verdi

Aslan sitesinde, şunları yazmıştı: "Selçuk Ural'a buradan çağrıda bulunuyorum! Arkadaşım, seninle tanıştığımızda bazıları daha doğmamıştı bile. Günlerdir bu konuyu yakından takip ediyorum ve görüyorum ki aslanı kediye boğdurmak için bazı yalakalar ellerinden geleni ardına koymuyor! Sana açık kart sevgili Selçuk. Beni bu davaya şahit olarak yazabilirsin. Herkes çok iyi bilir ki, ben hatır için şahitlik yapmam ve mahkeme huzurunda yemin ettikten sonra, sonuçları aleyhime bitecek dahi olsa yaşadığım ve bildiğim olaylarda noktasına kadar doğruları söylerim!"

Aslan ikinci yazısında da yine Can'a yüklenip şunları söylemişti: "Bu kişiyle ilgili olayları en başından sonuna kadar, tüm gelişmeleri ve detaylarına kadar en iyi ben biliyorum. Sevgili Selçuk düşün, taşın, 'olur' dediğin zaman ben hazırım. Bu tencerenin kapağı açıldı mı, bir daha kolay kolay kimse kapanmaz! Haydi bakalım Selçuk Bey kardeşim, gazan mübarek olsun..."

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