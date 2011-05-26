Sibel Üresin'in sözleri yabancı basında nasıl yer aldı?

T24

Sibel Üresin'in köşe yazıları: Muhafazakâr kadınlar orgazm olmayı bilmiyor

Üresin'in çok tartışılan sözleri: Çok eşlilik yasallaşsın

'Hükümetin mantığı sorgulandı'

'Türkiye'de gençler arasında 'içki alemi' sorunu yok'

Medyatava'da yer alan habere göre, Wall Street Journal gazetesi, "İçki ve çokeşlilik laik Türkiye'de manşetlere çıktı" dediği haberinde Türkiye'de sosyal liberaller ile dini muhafazakarlar arasındaki "kültür savaşları"nın sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, "İçki ve Çokeşlilik Laik Türkiye'de Manşetlere Çıktı" başlıklı haberinde "Seçim kampanyaları gelip gidiyor ama Türkiye'de sosyal liberaller ile dini muhafazakarlar arasındaki kültür savaşları asla bitmiyor" yorumunu yaptı.Danıştay'ın, 24 yaş altındaki gençlere içki satışını yasaklayan içki yönetmenliğini kısmen iptal etmesinin, söz konusu yönetmenliği, "katı" bulan veya "iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İslamcı bir dünya görüşünün olduğunun kanıtı olarak gören eleştirenleri mutlu ettiği" denildiği haberde hükümetin yönetmenliğin gençlerin içki tehlikesinden korumak için gerektiğini söylediğini ancak bu mantığın sorgulandığını kaydedildi."Birçok Avrupalı ülkenin aksine Türkiye'nin gençler arasında önemli bir içki alemi sorunu yok" değerlendirmesine yer verildiği haberde Danıştay'ın kararındaki, Türk yasalarının 18 yaş üstündeki vatandaşlara içki içme hak verdiğine dikkat çekilerek yönetmenliğin yasal bir hakkı kısıtladığı gerekçesine vurgu yapıldı.WSJ aynı haberde, bazı AKP'li belediyeler için aile danışmanlığını yaptığı belirtilen Sibel Üresin'in, çok tartışma yaratan "çokeşlilik yasal olsun" açıklamalarına da yer verdi. Üresin'in argümanlarının aktarıldığı haberde Hacettepe Üniversitesi'nin, Türkiye'de 187 bin kadın fiilen çok eşli evliliklerini yaşadıklarını ortaya koyan araştırmasına gönderme de yapıldı.Üresin'in sözlerinin "büyük gürültü" yarattığını belirten WSJ, ülke çapındaki kadın örgütlerinin tepki gösterdiğini belirterek, Türkiye'de çokeşliliğin 1926 yılında Atatürk tarafından yasaklandığını ancak, "imam nikahı"nın başta güneydoğu'da olmak üzere, göreli olarak yaygın olduğuna dikkat çekti."İslami eğilimli" AKP'nin çok eşliliği yasallaştırma yönünde bir önerisi olmadığı ve 12 Haziran seçimleri öncesi patlak veren gürültüden mutsuz gibi göründüğü"nü belirten gazete, AKP genel merkezi "sessiz kalırken" Eyüp Belediyesinin, Üresin'in açıklamalarından rahatsız olduğunu yazdı.