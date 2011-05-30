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Sibel Üresin hakkında suç duyurusu

Bir grup kadın, aile danışmanı Sibel Üresin hakkında, çok eşliliğin yasal olmasını öneren açıklamalarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30 Mayıs 2011 03:00

T24- Bir grup kadın, aile danışmanı Sibel Üresin hakkında, çok eşliliğin yasal olmasını öneren açıklamalarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup kadın adına açıklama yapan İşçi Partisi Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zerrin Öztürk, Sibel Üresin'in 2, 3 ve 4. eşlerin yasal olmasını öneren ve evlilik kurumuna ilişkin açıklamalarını hatırlattı.


Üresin'in ifadelerinin, Cumhuriyet'in temel felsefesini oluşturan Anayasa'nın 10. ve 41. maddesine aykırı olduğunu belirten Öztürk, ''Kazanılmış çağdaş kadın haklarımızı bertaraf etmeye yönelen bir hesaplaşmanın ve planların aracı ne yazık ki bir kadın olmuş, aynı zamanda bugün kullandığı bir çok hakkını görmezden gelerek adeta kendisini de inkar etmiştir'' denildi.


Sibel Üresin'in açıklamalarında, kadın cinsinin erkek cinsine hizmet ve itaatle yükümlü olduğunu vurguladığını savunan Öztürk, bu açıklamalarla Üresin'in toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaptığını, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği yolundaki bütün kazanımlarını, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un hükümlerini ortadan kaldırdığını, ayrıca açıklamaların Türkiye'nin taraf olduğu bütün uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu kaydetti.


Grup daha sonra Sibel Üresin'in ''Anayasa ve yasalara aykırı sözlerinden dolayı cezai işlem yapılması'' istemiyle hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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