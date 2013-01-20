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Sibel Üresin: Cinsel ilişki namazdan da önemlidir

Muhafazakar kesime yaşam koçluğu yapan Sibel Üresin, bir gazeteye verdiği röportajda, 'doğru namazın yolu doğru cinsel birleşmeden geçiyor' dedi

20 Ocak 2013 23:44

Muhafazakâr kesime yaşam koçluğu yapan ve "Çok eşlilik yasal olsun" açıklamasıyla tartışma yaratan Sibel Üresin Akşam gazetesinden Sibel Ateş Yengin'e konuşan Sibel Üresin, çok tartışılan 'Cinsel ilişki namaz kılmaktan da önemlidir' açıklamalarına yeni bir boyut kazandırdı. Üresin'e göre, doğru namazın yolu doğru cinsel birleşmeden geçiyor.

 

Cinsel ilişki namazdan da önemli

 

Yaptığı açıklamalarla çoğu kadın ın nefretini kazanan, soyadı üzerinden 'Üremesin' esprileri türetilen, "Cinsel ilişki namaz kılmaktan da önemlidir" diyen yaşam koçu Sibel Üresin'e, Ali Rıza Demircan'ın 'Sevişmek ibadetle aynıdır' açıklamaları üzerine yaptığı "Cinsel ilişki namazdan bile önemlidir" açıklaması hatırlatıldı.

 

Cinsellik bir ibadettir

 

"Namaz yerine cinsel ilişkiyi mi koyuyorsunuz?" sorusuna Sibel Üresin şu cevabı verdi:

"Birinin yerine diğerini koymuyorum. Doğru namaz kılmanın yolu doğru cinsel birleşmeden geçiyor. Kıyaslamak yanlış. Cinsellik bir ibadettir. Cinsellik o kadar tabu ki konuşmak bile insanları rahatsız ediyor, edepsizlik olarak algılanıyor. Konuşulmadığı için sıkıntı var. Helalinden bir cinsel ilişkiden doğan çocukla, haramla girilen cinsel ilişkiden doğan çocuğun yaradılışları aynı mı? Doğru namaz kılmak iyi abdest almaktan geçiyorsa, Allah'a iyi kul olmanın koşulu da sağlıklı döllenmektir. Bu yüzden önceliklidir. "

 

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