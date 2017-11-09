Sibel Tüzün "Ölüm tehdidi aldım" dedi; eski eşinin 8 yıla kadar hapsi istendi

Eski eşi Ender Balcı’dan ölüm ve şantaj mesajları aldığını ileri süren şarkıcı Sibel Tüzün, suç duyurusunda bulundu. Balcı hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Tüzün, eski eşinin yasaklara uymadığını söyleyerek savılığa başvurdu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan hakkıdna sekiz yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre dört yıl aşk yaşadığı Ender Balcı ile altı ay süren evliliğini geçen ocak ayında bitiren Sibel Tüzün, Balcı'nın kendisine şantaj yaptığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek uzaklaştırma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tüzün'ün talebi sonrası Balcı'nın; Tüzün'ün 100 metre yakınına yaklaşmamasına, şarkıcıya karşı şiddet, tehdit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi. Tüzün, eski eşinin hakkında konulan yasaklara uymayarak kendisine mesaj atmaya devam ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Şantaj dolu mesajlar



Tüzün'ün şikayeti sonrası İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tüzün'ün ifadesine başvuruldu. Ünlü şarkıcı ifadesinde, eski eşinin kendisine ölüm ve şantaj mesajları atarak huzurunu bozduğunu ileri sürdü. Mesaj çıktılarını delil olarak savcılığa sunan ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

"Eski eşimin tavırları boşandıktan sonra değişti. Bana attığı mesajlarda çocuğumu göstermemekle ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Attığı mesajların hepsinde küfür ve hakaret var. Huzurum kalmadı."

Ender Balcı ise avukatıyla ifade vermek istediğini ancak avukatının tatilde olduğunu beyan ederek ifadeden kaçındı. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda; Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan iddianame düzenledi. Sekiz yıla kadar hapsi istenen Ender Balcı, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.