T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sibel Tüzün "Ölüm tehdidi aldım" dedi; eski eşinin 8 yıla kadar hapsi istendi

Ender Balcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

09 Kasım 2017 12:08

Eski eşi Ender Balcı’dan ölüm ve şantaj mesajları aldığını ileri süren şarkıcı Sibel Tüzün, suç duyurusunda bulundu. Balcı hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Tüzün, eski eşinin yasaklara uymadığını söyleyerek savılığa başvurdu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan  hakkıdna sekiz yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre dört yıl aşk yaşadığı Ender Balcı ile altı ay süren evliliğini geçen ocak ayında bitiren Sibel Tüzün, Balcı'nın kendisine şantaj yaptığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek uzaklaştırma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tüzün'ün talebi sonrası Balcı'nın; Tüzün'ün 100 metre yakınına yaklaşmamasına, şarkıcıya karşı şiddet, tehdit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi. Tüzün, eski eşinin hakkında konulan yasaklara uymayarak kendisine mesaj atmaya devam ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Şantaj dolu mesajlar


Tüzün'ün şikayeti sonrası İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tüzün'ün ifadesine başvuruldu. Ünlü şarkıcı ifadesinde, eski eşinin kendisine ölüm ve şantaj mesajları atarak huzurunu bozduğunu ileri sürdü. Mesaj çıktılarını delil olarak savcılığa sunan ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

"Eski eşimin tavırları boşandıktan sonra değişti. Bana attığı mesajlarda çocuğumu göstermemekle ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Attığı mesajların hepsinde küfür ve hakaret var. Huzurum kalmadı."

Ender Balcı ise avukatıyla ifade vermek istediğini ancak avukatının tatilde olduğunu beyan ederek ifadeden kaçındı. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda; Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan iddianame düzenledi. Sekiz yıla kadar hapsi istenen Ender Balcı, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ETİKETLER

sibel tüzünender balcıtehditiddiamahkemeölüm tehdidi aldım8 yıla kadar hapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24